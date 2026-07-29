Μεγάλη φωτιά στα Νικόκλεια στην Πάφο - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις (βίντεο)

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε γεωργική περιοχή της κοινότητας Νικόκλεια, θέτοντας σε συναγερμό τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.00 το μεσημέρι της Τετάρτης, 29 Ιουλίου 2026, και καίει άγρια βλάστηση, δέντρα και ξηρά χόρτα.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των δασοπυροσβεστών και αυξάνουν τον κίνδυνο επέκτασης της πυρκαγιάς.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και πτητικά μέσα του Τμήματος Δασών.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται καθώς η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.