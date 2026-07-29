Κινδύνευσαν δύο κατοικίες από τη φωτιά στα Χολέτρια - Σε ύφεση το μέτωπο (εικόνες+βίντεο)

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε έξω από τα Χολέτρια, στην περιοχή Σιουσκιού, μεταξύ του Ασπρόκρεμου και των Χολετριών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Χολετριών, και πρόεδρος του συμπλέγματος κοινοτήτων Διαρίζου Χάρης Πάζαρο.

Ο κ. Πάζαρος δήλωσε στον "Π" ότι η φωτιά έχει πλέον περιοριστεί, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε αναζωπύρωση.

Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά κατέκαψε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή όπου υπάρχουν πολλοί βοσκότοποι.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι άνεμοι δεν είναι ιδιαίτερα ισχυροί, γεγονός που συνέβαλε στον περιορισμό της φωτιάς.

Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Χολετριών επισήμανε ακόμη ότι δύο μεμονωμένες κατοικίες διασώθηκαν χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ οι επιχειρήσεις στο σημείο συνεχίζονται μέχρι την οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σε νεότερη ενημέρωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, ανέφερε ότι η πυρκαγιά στην περιοχή μεταξύ Νικόκλειας και Χολετριών έχει τεθεί υπό έλεγχο και οριοθετηθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά κατέκαψε περίπου δύο εκτάρια με σπαρτά, αποκάλαμα και άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν πέντε στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πέντε οχήματα του Τμήματος Δασών, μία Φορητή Πυροσβεστική Μονάδα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, καθώς και ένας εκμισθωμένος προωθητής γαιών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ρίψεις νερού από τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Ανταπόκριση για πυρκαγιά σε περιοχή παρά τις Κοινότητες Νικόκλεια - Χωλέτρια Επαρχίας Πάφου. Η πυρκαγιά είναι ελεγχόμενη και έχει οριοθετηθεί. Κατέκαυσε έκταση δύο εκταρίων περίπου από σπαρτά, αποκάλαμα και άγρια βλάστηση. Εργάστηκαν για την κατάσβεση της πέντε στελεχωμένα… — Andreas Kettis (@akettis) July 29, 2026





