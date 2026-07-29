Κυπριακή οικονομία: Επιβράδυνση το 2026, ανάκαμψη το 2027

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου στις "Οικονομικές Προοπτικές - Economic Outlook" του Ιουλίου εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας θα διαμορφωθεί στο 3,8% το 2025, πριν επιβραδυνθεί στο 2,7% το 2026 και ενισχυθεί εκ νέου στο 3,1% το 2027. Σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Απριλίου, η εκτίμηση για το 2026 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η πρόβλεψη για το 2027 παραμένει αμετάβλητη.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η καθοδική αναθεώρηση αντανακλά την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρωζώνη. Παράλληλα, προπορευόμενοι οικονομικοί δείκτες της περιόδου Απριλίου–Ιουνίου καταγράφουν αυξημένη αβεβαιότητα, η οποία συνδέεται κυρίως με τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων, εξασθένηση της ζήτησης εργασίας σε ορισμένους κλάδους, υποχώρηση της επιχειρηματικής και καταναλωτικής εμπιστοσύνης και αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης.

Παρά τις προκλήσεις, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η κυπριακή οικονομία θα παραμείνει ανθεκτική, στηριζόμενη στη χαμηλή ανεργία, στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην ενίσχυση των νέων στεγαστικών δανείων.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, οι προβλέψεις δείχνουν σημαντική επιτάχυνση από 0,1% το 2025 σε 3,0% το 2026, πριν αποκλιμακωθεί στο 2,1% το 2027. Σε σχέση με το προηγούμενο τεύχος, οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό αναθεωρήθηκαν ανοδικά κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε έτος της περιόδου πρόβλεψης.

Η αναθεώρηση αποδίδεται κυρίως στην έντονη αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026, καθώς και στην επιτάχυνση του εγχώριου πληθωρισμού κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να τροφοδοτούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές βασικών εμπορευμάτων και να ενισχύουν την αβεβαιότητα για τις μεσοπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές.

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι παραμένουν κυρίως καθοδικοί για την ανάπτυξη και ανοδικοί για τον πληθωρισμό. Η συνέχιση της σύγκρουσης στην περιοχή ενδέχεται να οδηγήσει σε ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση, ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις και αυστηρότερους όρους χρηματοδότησης, δημιουργώντας το ενδεχόμενο χαμηλότερης ανάπτυξης και υψηλότερου ή πιο επίμονου πληθωρισμού από ό,τι προβλέπεται σήμερα.