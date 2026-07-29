Καθοριστικά τα επόμενα δύο χρόνια για το μέλλον στρατηγικής ενέργειας Κύπρου

Η Κυπριακή Δημοκρατία ακολουθεί μια συνεπή και πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, σημειώνοντας παράλληλα ότι τα επόμενα δύο χρόνια αναμένεται να είναι καθοριστικά για το μέλλον της κυπριακής ενεργειακής στρατηγικής.

Ο κ. Δαμιανός μιλούσε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων Αποδήμων, το οποίο πραγματοποιείται στη Λευκωσία.

«Η Κύπρος βρίσκεται σήμερα σε ένα κομβικό σημείο της ενεργειακής της πορείας. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργούν μεγάλες προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα ανοίγουν νέες προοπτικές και συνεπάγονται σημαντικές ευθύνες», επεσήμανε ο Υπουργός Ενέργειας, προσθέτοντας ότι «σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η ενέργεια έχει αναδειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, περιφερειακής συνεργασίας και στρατηγικής ασφάλειας».

Για τον λόγο αυτό, συνέχισε, «η Κυπριακή Δημοκρατία ακολουθεί μια συνεπή και πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική, η οποία αποσκοπεί στη μείωση του κόστους ενέργειας, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και την αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού. Βασίζεται δε στη συνεργασία, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την οικοδόμηση ισχυρών περιφερειακών και διεθνών συμπράξεων», σημείωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, «ιδιαίτερη σημασία αποκτά το σχήμα συνεργασίας 3+1 μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών». Όπως εξήγησε, «πρόκειται για μία πρωτοβουλία που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ουσιαστικό μηχανισμό πολιτικού και τεχνικού διαλόγου, με στόχο την προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, επεκτείνεται μάλιστα πέραν των υδρογονανθράκων και καλύπτει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, τις νέες τεχνολογίες και την ενεργειακή καινοτομία, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και διασυνδεδεμένου ενεργειακού οικοσυστήματος στην περιοχή μας», τόνισε.

Την ίδια ώρα, ο κ. Δαμιανός σημείωσε ότι «οι πρόσφατες εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα στο Χιούστον επιβεβαιώνουν τη δυναμική που έχει αποκτήσει η συνεργασία αυτή». “Κατά την Υπουργική Συνάντηση του σχήματος 3+1”, πρόσθεσε, “επαναβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των τεσσάρων χωρών να προωθήσουν πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή συνεργασία”. "Προς αυτή την κατεύθυνση”, ανέφερε, “συμφωνήθηκε η διεξαγωγή τακτικών επαφών σε επίπεδο υπηρεσιακών ομάδων εργασίας, με στόχο την κατάρτιση ενός Οδικού Χάρτη Συνεργασίας του Διαλόγου Ενέργειας 3+1, ο οποίος αναμένεται να εγκριθεί εντός του τρέχοντος έτους”.

«Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξε, επίσης, η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου (Eastern Mediterranean Energy Center) στο Ινστιτούτο Δημόσιας Πολιτικής Baker του Πανεπιστημίου Rice, στο Χιούστον», ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας, προσθέτοντας ότι «το Κέντρο φιλοδοξεί να καταστεί κόμβος συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κυβερνήσεων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και της βιομηχανίας ενέργειας».

«Για την Κύπρο, το Κέντρο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση, την ενίσχυση της ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα, την αποθήκευση ενέργειας και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς ηλεκτρισμού», επεσήμανε.

Παράλληλα, ο κ. Δαμιανός είπε ότι οι επαφές που πραγματοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες «επιβεβαιώνουν το ιδιαίτερα θετικό κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις Κύπρου και ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας, αλλά και γενικότερα». Αναφερόμενος στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις του με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, και με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του National Energy Dominance Council του Λευκού Οίκου, Jarrod Agen, σημείωσε ότι αντικείμενο των συζητήσεων ήταν ζητήματα ενεργειακής πολιτικής και ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ενέργειας.

Ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε, επίσης, ότι «η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων», τονίζοντας ότι «η ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών και των οδεύσεων ενεργειακού εφοδιασμού έχει καταστεί περισσότερο επιτακτική από ποτέ».

Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι «η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιόπιστος εταίρος στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, επιδιώκει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του νέου ενεργειακού τοπίου».

Ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε περαιτέρω ότι «τα τελευταία δεκαπέντε περίπου χρόνια το πρόγραμμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες, με έξι ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της χώρας μας και εκτιμώμενα αποθέματα που ανέρχονται σε περίπου 20 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια». Οι ανακαλύψεις αυτές, σημείωσε, «επιβεβαιώνουν το σημαντικό ενεργειακό δυναμικό της Κύπρου και ενισχύουν τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πηγής εφοδιασμού για την Ευρώπη».

«Σήμερα, το κυπριακό πρόγραμμα υδρογονανθράκων εισέρχεται σε μία νέα, ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, κατά την οποία οι ανακαλύψεις μετατρέπονται σταδιακά σε έργα ανάπτυξης και παραγωγής», επεσήμανε.

«Το κοίτασμα «Κρόνος», στο Τεμάχιο 6, αποτελεί το πλέον ώριμο έργο του προγράμματός μας, με την αδειούχο κοινοπραξία των Eni και TotalEnergies να ανακοινώνει επίσημα, μόλις χθες, τη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης», τόνισε ο κ. Δαμιανός, προσθέτοντας ότι είχαν προηγηθεί τον Μάιο του 2026 η έγκριση του Σχεδίου Ανάπτυξης και Παραγωγής του κοιτάσματος από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και η χορήγηση της Άδειας Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στην κοινοπραξία τον Ιούνιο του 2026.

Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, η έναρξη παραγωγής αναμένεται το 2028, γεγονός που θα καταστήσει τον «Κρόνο» το πρώτο κοίτασμα της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα αξιοποιηθεί εμπορικά, εξήγησε ο Υπουργός Ενέργειας, σημειώνοντας ότι το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται μέσω υποθαλάσσιων αγωγών στις υποδομές του κοιτάσματος «Zohr» στην Αίγυπτο και, ακολούθως, θα υγροποιείται στις εγκαταστάσεις LNG στη Damietta με προορισμό, κυρίως, τις ευρωπαϊκές αγορές.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι το 2027 αναμένεται η Τελική Επενδυτική Απόφαση των Chevron, NewMed Energy και BG Cyprus για το κοίτασμα «Αφροδίτη», στο Τεμάχιο 12. “Η ανάπτυξή του προβλέπει την εγκατάσταση πλωτής μονάδας παραγωγής στην κυπριακή ΑΟΖ και τη μεταφορά του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο για εγχώρια κατανάλωση και υγροποίηση, με την έναρξη παραγωγής να τοποθετείται στις αρχές του 2030”, ανέφερε.

Αναφερόμενος στο Τεμάχιο 10, ο κ. Δαμιανός είπε ότι η ExxonMobil και η QatarEnergy βρίσκονται σήμερα στη διαδικασία αξιολόγησης των επιλογών ανάπτυξης των κοιτασμάτων «Γλαύκος» και «Πήγασος» και αναμένεται να υποβάλουν Σχέδιο Ανάπτυξης και Παραγωγής στις αρχές του 2027. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κοινοπραξία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για νέες ερευνητικές ευκαιρίες στα Τεμάχια 4 και 10Α της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, “γεγονός που συνιστά ακόμη μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας μας στον τομέα της ενέργειας”.

«Τα επόμενα δύο χρόνια αναμένεται να είναι καθοριστικά για το μέλλον της κυπριακής ενεργειακής στρατηγικής. Οι κρίσιμες εξελίξεις που δρομολογούνται στο πλαίσιο της ανάπτυξης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη μετάβαση της Κύπρου από τη φάση των ανακαλύψεων στη φάση της παραγωγής, ενισχύοντας τον γεωστρατηγικό της ρόλο και τη συμβολή της στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για ασφαλή και διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό», υπέδειξε.

Ωστόσο, ο Υπουργός Ενέργειας τόνισε ότι η ενεργειακή πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη των υδρογονανθράκων, σημειώνοντας ότι “η χώρα μας προωθεί με συνέπεια τη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο, ανταγωνιστικό και ανθεκτικό ενεργειακό μοντέλο”.

Την ίδια ώρα, ο Μιχάλης Δαμιανός επεσήμανε ότι «οι απόδημοι της Κύπρου αποτελούν πολύτιμους συμμάχους και τους καλύτερους πρεσβευτές στην προσπάθεια ανάδειξης της χώρας μας ως αξιόπιστου ενεργειακού και επενδυτικού εταίρου στη διεθνή σκηνή».

«Η Κύπρος διαθέτει σήμερα όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που της επιτρέπουν να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου: σταθερούς θεσμούς, σαφές στρατηγικό όραμα, ισχυρές διεθνείς συνεργασίες και ένα ολοένα και πιο ώριμο ενεργειακό οικοσύστημα», είπε.

«Με σχέδιο, υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου και της περιφερειακής συνεργασίας, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ώστε η ενεργειακή ανάπτυξη να αποτελέσει μοχλό ευημερίας, ασφάλειας και προόδου για τον τόπο μας και τις επόμενες γενιές», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ