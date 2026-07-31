Στο παλαιό σύστημα ταυτοτήτων επιστρέφει το ΥΠΕΣ – Τι θα ισχύει με τα ονόματα των γονέων

Στην επαναφορά του προηγούμενου τρόπου έκδοσης των δελτίων ταυτότητας προσανατολίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών, με τα ονόματα του πατέρα και της μητέρας να καταγράφονται κανονικά στα σχετικά πεδία.

Αρμόδια πηγή του Υπουργείου Εσωτερικών, μιλώντας στον «Π», ανέφερε ότι η κατεύθυνση που εξετάζεται είναι η επιστροφή στο παλαιό σύστημα κατάρτισης των ταυτοτήτων. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο αναζητεί φόρμουλα ώστε να προστατευθούν τα παιδιά και οι πολίτες που δεν επιθυμούν να αναγράφονται τα ονόματα των γονέων τους και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε στιγματισμός.

Όπως εξήγησε η ίδια πηγή, η δυνατότητα μη αναγραφής των ονομάτων του πατέρα και της μητέρας είχε εισαχθεί με γνώμονα το συμφέρον παιδιών που έχουν χάσει τον έναν ή και τους δύο γονείς τους ή αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες οικογενειακές συνθήκες.

«Θα εξετάσουμε πώς ακριβώς μπορεί να εφαρμοστεί η νέα ρύθμιση, ώστε να σεβαστούμε τα δικαιώματα αυτών των παιδιών και να μην στιγματίζονται», ανέφερε η αρμόδια πηγή.

Αναζητείται τεχνική λύση

Το Υπουργείο αναμένει να διαπιστώσει κατά πόσο είναι τεχνικά εφικτό, στις περιπτώσεις πολιτών που το επιθυμούν, να μην εμφανίζονται καθόλου στην ταυτότητα τα πεδία που αφορούν το όνομα του πατέρα και της μητέρας.

Το ζήτημα εξετάζεται και υπό το φως της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, σύμφωνα με την ενημέρωση, δεν συνιστά την έκδοση δύο διαφορετικών ειδών ταυτοτήτων.

Παράλληλα, θα ληφθούν υπόψη οι περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών. Σε αυτές, θα μπορεί να παραμένει κενό το πεδίο που αφορά το όνομα του πατέρα ή της μητέρας, ανάλογα με την περίπτωση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει ο «Π», το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να εκδώσει σχετική ανακοίνωση εντός της ημέρας, παρουσιάζοντας τις τελικές αποφάσεις και τον τρόπο εφαρμογής τους.

Τι είχε προηγηθεί

Υπενθυμίζεται ότι αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να αφαιρεθούν από τις νέες βιομετρικές ταυτότητες τα πεδία με τα ονόματα του πατέρα και της μητέρας. Η αλλαγή τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2026, χωρίς να προηγηθεί δημόσια ενημέρωση, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αρχείου Πληθυσμού και τροποποίηση της σύμβασης με την εταιρεία έκδοσης των ταυτοτήτων.

Το Υπουργείο είχε αποδώσει την απόφαση στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, επικαλούμενο ιδιαίτερα περιπτώσεις παιδιών αγνώστου πατρός ή με ιδιαίτερες οικογενειακές συνθήκες. Είχε, επίσης, διευκρινίσει ότι η αφαίρεση δεν αποτελούσε ευρωπαϊκή υποχρέωση, αλλά επιλογή των κυπριακών Αρχών, καθώς τα στοιχεία των γονέων δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Αρμόδια πηγή είχε αναγνωρίσει τότε ότι θα μπορούσε να είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση προς τους πολίτες.