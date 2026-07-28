Άλλαξαν ξανά οι ταυτότητες στην Κύπρο: Γιατί αφαιρέθηκαν τα ονόματα πατέρα και μητέρας – Αντιδράσεις για «woke ατζέντα»

Αντιδράσεις προκαλεί η αφαίρεση των ονομάτων του πατέρα και της μητέρας από τις νέες βιομετρικές ταυτότητες που εκδίδονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από τον Ιούλιο του 2026.

Πολίτες που αποτάθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για έκδοση νέας ταυτότητας διαπίστωσαν κατά την παραλαβή της ότι τα δύο πεδία, τα οποία υπήρχαν στις προηγούμενες ταυτότητες, δεν περιλαμβάνονται πλέον στο έγγραφο.

Η αλλαγή εφαρμόστηκε χωρίς να προηγηθεί δημόσια ανακοίνωση ή άλλη ευρεία ενημέρωση των πολιτών.

Τροποποιήθηκε η σύμβαση με την εταιρεία έκδοσης

Σε τηλεφωνική επικοινωνία, αρμόδια πηγή του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι η απόφαση τέθηκε σε ισχύ μέσα στον Ιούλιο και ότι, για να εφαρμοστεί, τροποποιήθηκε η σύμβαση που διατηρεί η Δημοκρατία με την εταιρεία η οποία εκδίδει τις βιομετρικές ταυτότητες.

Η εισήγηση για την αφαίρεση των στοιχείων των γονέων υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Αρχείου Πληθυσμού του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η εισήγηση στηρίχθηκε στον ευρωπαϊκό Κανονισμό 2025/1208, στα σχετικά εγχειρίδια του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, ICAO, καθώς και σε έρευνα για τις πρακτικές που ακολουθούν τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την έρευνα του Υπουργείου, όπως αναφέρθηκε, διαπιστώθηκε ότι στα περισσότερα κράτη μέλη δεν αναγράφονται στις ταυτότητες τα ονόματα του πατέρα και της μητέρας.

Εθνική επιλογή και όχι ευρωπαϊκή υποχρέωση

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2025/1208 καθορίζει κοινές προδιαγραφές ασφάλειας για τις ταυτότητες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ονόματα των γονέων δεν περιλαμβάνονται στα υποχρεωτικά στοιχεία που προβλέπονται για την ταυτότητα, χωρίς όμως να απαγορεύεται στα κράτη μέλη να τα διατηρούν ως πρόσθετα στοιχεία.

Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επέβαλε την αφαίρεση των ονομάτων των γονέων. Η απόφαση για τη μη αναγραφή τους λήφθηκε από τις κυπριακές Αρχές, στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται στα κράτη μέλη.

Η θέση του Υπουργείου είναι ότι η ταυτότητα αποτελεί μέσο ταυτοποίησης αποκλειστικά του κατόχου της.

Όπως εξηγήθηκε, με την επίδειξη της ταυτότητας επιβεβαιώνεται ποιος είναι ο κάτοχός της και όχι ποιοι είναι οι γονείς του. Η σχέση με τους γονείς αποδεικνύεται μέσω του πιστοποιητικού γεννήσεως, στο οποίο εξακολουθούν να περιλαμβάνονται τα σχετικά στοιχεία.

Προστασία της ιδιωτικής ζωής

Ως ένας από τους λόγους της απόφασης προβάλλεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων.

Το Υπουργείο αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις περιπτώσεις παιδιών αγνώστου πατρός. Στις προηγούμενες ταυτότητες, στο πεδίο του ονόματος του πατέρα εμφανιζόταν παύλα, με αποτέλεσμα να γνωστοποιείται ένα στοιχείο που αφορά την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του παιδιού.

Η πηγή από το υπουργείο εσωτερικών ανέφερε επίσης ότι η αφαίρεση των συγκεκριμένων πεδίων αποτελούσε εισήγηση που είχε τεθεί προς το Υπουργείο από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Δεν χρειάστηκε αλλαγή του νόμου

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι για την εφαρμογή της απόφασης δεν απαιτήθηκε τροποποίηση της νομοθεσίας.

Το άρθρο 63(2) του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου ορίζει ότι η μορφή, ο τύπος, τα σχέδια και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία σχετικά με το δελτίο ταυτότητας αποφασίζονται από τον Διευθυντή, κατ’ ανάλογο τρόπο με τα διαβατήρια με βιομετρικά στοιχεία.

«Θα μπορούσε να είχε εκδοθεί ανακοίνωση»

Όσο για το κατά πόσο θα έπρεπε να είχε προηγηθεί ενημέρωση των πολιτών, η αρμόδια πηγή του Υπουργείου αναγνώρισε ότι θα μπορούσε να είχε εκδοθεί ανακοίνωση για την αλλαγή. Υπέδειξε, ωστόσο, ότι ο νόμος παρέχει στον Διευθυντή του Αρχείου Πληθυσμού την αρμοδιότητα να αποφασίζει για τη μορφή και τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας.

Δεν υπάρχει πρόθεση ανάκλησης της απόφασης

Το ΕΛΑΜ αντέδρασε έντονα στην αφαίρεση των δύο πεδίων, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη προσπάθεια υποβάθμισης του ιερού θεσμού της οικογένειας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Μάριος Πελεκάνος, διερωτήθηκε κατά πόσο επόμενο βήμα θα είναι η εισαγωγή των όρων «γονέας 1» και «γονέας 2» και συνέδεσε την απόφαση με όσα το κόμμα χαρακτηρίζει ως «επέλαση της woke ατζέντας».

Το ΕΛΑΜ απαίτησε την άμεση επαναφορά των ονομάτων του πατέρα και της μητέρας και κάλεσε τον Υπουργό Εσωτερικών να παρέμβει προσωπικά. Προειδοποίησε, επίσης, ότι θα προχωρήσει σε «δυναμικά μέτρα» και σε κοινοβουλευτικές ενέργειες, εάν τα αιτήματά του αγνοηθούν.

Ερωτηθείσα κατά πόσο υπάρχει ενδεχόμενο αναθεώρησης της απόφασης μετά τις αντιδράσεις, η αρμόδια πηγή του Υπουργείου ανέφερε ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Όπως εξήγησε, η απόφαση έχει ήδη ληφθεί, τέθηκε σε εφαρμογή και συνοδεύτηκε από τροποποίηση της σύμβασης με την εταιρεία έκδοσης των ταυτοτήτων. Το Υπουργείο δεν έχει οποιαδήποτε ενημέρωση ότι η απόφαση πρόκειται να αλλάξει.

Δείγμα ταυτότητας

Στο υπόδειγμα της νέας βιομετρικής ταυτότητας που βρίσκεται διαθέσιμη στο gov.cy και έχει την ένδειξη της φετινής χρονιάς δεν περιλαμβάνονται πλέον τα πεδία με τα ονοματεπώνυμα του πατέρα και της μητέρας. Στην εμπρόσθια όψη αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου, ενώ στην οπίσθια πλευρά περιλαμβάνονται ο τόπος γέννησης, το ύψος και τα στοιχεία έκδοσης. Η εικόνα φέρει την ένδειξη «SPECIMEN» και αποτελεί δείγμα του σχεδιασμού και όχι ταυτότητα πραγματικού πολίτη.