Ξεσηκώνονται κατά των Βάσεων στον Δήμο Κουρίου - Διαμαρτυρία το άλλο Σάββατο στο Ακρωτήρι

Πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στην τοποθέτηση κεραιών από τις Βρετανικές Βάσεις στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου διοργανώνει το άλλο Σάββατο ο Δήμος Κουρίου, καλώντας τους δημότες να δώσουν το «παρών» στην κινητοποίηση.

Η πορεία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, με σημείο εκκίνησης την 1η είσοδο του Δημοτικού Διαμερίσματος Ακρωτηρίου και ώρα έναρξης τις 09:30 το πρωί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Κουρίου, η κινητοποίηση πραγματοποιείται με στόχο να εκφραστεί η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στην τοποθέτηση των κεραιών, καθώς και η θέση για προστασία του τόπου, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η πορεία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Επιτροπής Μερρά Ακρωτηρίου, της Κίνησης «Ακρωτήρι Ώρα Μηδέν» και των οργανωμένων συνόλων του Δήμου Κουρίου.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν ειρηνικά και με υπευθυνότητα, σημειώνοντας ότι «η παρουσία όλων μας αποτελεί μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας για την προστασία του τόπου μας».

«Η φωνή της τοπικής κοινωνίας έχει δύναμη», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Κουρίου.