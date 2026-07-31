Ευρωπαϊκός σεισμός από την κρίση στη Θέουτα - Η Ιταλία αναστέλλει τη Συνθήκη Σένγκεν και βάζει «μπλόκο» στην Ισπανία

Η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την Παρασκευή την αναστολή του καθεστώτος ελεύθερης κυκλοφορίας με την Ισπανία, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη Σένγκεν, λόγω της μεταναστευτικής κρίσης που ξέσπασε στη Θέουτα μετά την είσοδο δεκάδων χιλιάδων Μαροκινών στην ισπανική πόλη.

Η απόφαση της Ρώμης έρχεται μία ημέρα μετά τις έντονες αντιδράσεις της ιταλικής κυβέρνησης, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι να ασκούν κριτική στους χειρισμούς της Μαδρίτης και να προειδοποιούν για πιθανή αναστολή των ρυθμίσεων της Σένγκεν.

«Η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα.

Αντιδράσεις από την ιταλική κυβέρνηση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι ανέφερε σε ανάρτησή του ότι οι εικόνες από τη Θέουτα καταδεικνύουν, όπως υποστήριξε, ότι η επιλογή της ισπανικής κυβέρνησης να χορηγήσει ισπανική και κατ’ επέκταση ευρωπαϊκή υπηκοότητα σε μεγάλο αριθμό παράτυπων μεταναστών ήταν λανθασμένη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολιτική αυτή «ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων».

Παρέμβαση φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχολίασε την κατάσταση μέσω ανάρτησής της, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιτρέψει εισόδους χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων.

«Οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως και τα δίκτυα διακινητών πρέπει να διαλυθούν», ανέφερε.

Παράλληλα, η Γαλλία και η Γερμανία δήλωσαν ότι θα βοηθήσουν την Ισπανία, εφόσον αυτό ζητηθεί.

Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής των ρυθμίσεων της Συνθήκης Σένγκεν μετά τα γεγονότα στη Θέουτα.

Τουλάχιστον 57 νεκροί στην προσπάθεια εισόδου στη Θέουτα

Οι ισπανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν νεκροί και στην πλευρά του Μαρόκου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι από τους ανθρώπους έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να αναρριχηθούν στον κυματοθραύστη που βρίσκεται κοντά στον συνοριακό φράχτη.

Η κρίση στη Θέουτα έχει προκαλέσει νέες συζητήσεις στην Ευρώπη για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τη λειτουργία της ζώνης Σένγκεν.