Καρούσος ανοίγει πυρ για τον ανασχηματισμό: Καρφιά σε Τίνα, Αγγελίδη και Χριστοδουλίδη - «Η ιστορία θυμάται αυτούς που έμειναν πιστοί στις αξίες τους»

Την έντονη αντίδραση του αντιπρόεδρου του ΔΗΣΥ, Γιάννη Καρούσου, έφεραν τα σενάρια που θέλουν στελέχη του κόμματός του να συμμετέχουν στον νέο σχήμα της κυβέρνησης μετά τον επερχόμενο ανασχηματισμό, ο οποίος αναμένεται εντός των επόμενων ωρών.

Οι φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες θέλουν την Τίνα Παύλου, η οποία κατήλθε ως αριστίνδην υποψήφια με τον ΔΗΣΥ στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, στο υπουργείο Υγείας και τον Χρίστο Αγγελίδη, ο οποίος ήταν υποψήφιος στις ευρωεκλογές του 2024 με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, να αναλαμβάνει άλλο χαρτοφυλάκιο.

Κατά την άποψή του κ. Καρούσου, τα δύο στελέχη δεν θα έπρεπε να είχαν αποδεχθεί τον διορισμό, όπως και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν θα έπρεπε να είχε απευθυνθεί σε στελέχη ενός κόμματος που βρίσκεται στην αντιπολίτευση.

«Η ιστορία θυμάται αυτούς που έμειναν πιστοί στις αξίες τους, όχι αυτούς που τις αντάλλαξαν», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Ο ίδιος προσθέτει ότι «πάνω απ’ όλα, όφειλαν να σεβαστούν τους χιλιάδες ψηφοφόρους του ΔΗ.ΣΥ. που τους εμπιστεύτηκαν στις πρόσφατες βουλευτικές και ευρωεκλογές, καθώς και τις αρχές και τις αξίες που οι ίδιοι εκπροσωπούσαν όταν ζητούσαν την ψήφο τους» και αναφέρει καταληκτικά ότι ο σεβασμός δεν αγοράζεται, κερδίζεται.