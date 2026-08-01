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Βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης στο Νέο Χωριό :Διακοπή νερού έως αύριο το πρωί

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Ο  Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ανακοίνωσε διακοπή υδροδότησης στο Νέο Χωριό λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διακοπή επηρεάζει τις οδούς Αγίας Ζώνης και Αφροδίτης, ενώ τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης. Η υδροδότηση αναμένεται να επανέλθει αύριο, Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, περίπου στις 10:00 π.μ., για διάστημα περίπου δύο ωρών, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς απολογείται για την ταλαιπωρία που προκαλείται στους κατοίκους και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.

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