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Έκτακτη κινητοποίηση στις Βρυξέλλες για τη Θέουτα - Συνεδριάζουν οι ΥΠΕΣ της ΕΕ για τη μεταναστευτική κρίση

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Τη σύγκληση της συνάντησης ζήτησαν η Ισπανία και ακόμη 22 χώρες – Συζήτηση για τις μεταναστευτικές ροές και τις διπλωματικές εντάσεις

 Οι υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της ΕΕ θα συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις «σχετικά με τις εξελίξεις στη Θέουτα» ανακοίνωσε η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Συγκεκριμένα η Ιρλανδία, ανακοίνωσε σήμερα ότι είχε συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, υπό την προεδρία του Ιρλανδού υπουργού Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Τζιμ Ο'Κάλαχαν, προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις.

   Η Ισπανία και στη συνέχεια μια ομάδα 22 χωρών, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Δανία, ζήτησαν διαδοχικά τη σύγκληση αυτής της συνάντησης, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν.

   Η ισπανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι σχεδόν το σύνολο των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική, επέστρεψαν στο Μαρόκο το Σάββατο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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