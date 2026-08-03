Σε εξέλιξη η τρίωρη διαμαρτυρία των Δήμων: Διεκδικούν πόρους για τη μεταρρύθμιση - Κλειστές οι υπηρεσίες έως τις 12:00 (φώτος)

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 09:00 το πρωί η τρίωρη διαμαρτυρία των δήμων της Κύπρου, με τις δημοτικές υπηρεσίες και τα γραφεία εξυπηρέτησης των πολιτών να παραμένουν κλειστά έως τις 12:00.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με απόφαση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, η οποία διεκδικεί επαρκή κρατική χρηματοδότηση για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Ένωση Δήμων υποστηρίζει ότι η πραγματική κρατική χορηγία προς τους δήμους ανέρχεται σε 117 εκατ. ευρώ και όχι στα 144 εκατ. ευρώ που αναφέρει η Κυβέρνηση, καθώς μέρος του ποσού αφορά τη χρηματοδότηση νέων αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, ζητεί αναπροσαρμογή της κρατικής χορηγίας, ώστε να καλύπτονται οι απώλειες από τον πληθωρισμό και οι αυξημένες υποχρεώσεις που προέκυψαν μετά τη μεταρρύθμιση.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Ανδρέας Βύρας, είχε δηλώσει σε διάσκεψη Τύπου ότι «η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την τσέπη των δημοτών», τονίζοντας ότι οι δήμοι διεκδικούν τους οικονομικούς πόρους που αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες που τους έχουν μεταφερθεί.

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