Δόθηκαν 581 εκατ. καταναλωτικά δάνεια ύψους €670 δισ. στην Κίνα το 2025

Οι εταιρείες καταναλωτικών πιστώσεων της Κίνας εξέδωσαν 581 εκατομμύρια προσωπικά καταναλωτικά δάνεια, οικονομικής αξίας 5,24 τρισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 670 δισεκατομμυρίων ευρώ) το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία μιας αναφοράς που δημοσιοποίησε η Ένωση Τραπεζών της Κίνας (CBA).

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του κλάδου έφτασαν το 1,48 τρισεκατομμύριο γιουάν (περίπου 180 δισεκατομμύρια ευρώ) την προηγούμενη χρονιά, με ετήσια αύξηση 7,18%.

Τα ανεξόφλητα δάνεια καταγράφηκαν στο 1,43 τρισεκατομμύριο γιουάν (περίπου 180 δισεκατομμύρια ευρώ), με ετήσια αύξηση 6,85%.

Η ίδια έρευνα έδωσε έμφαση στο γεγονός της ενεργής συμμετοχής των εταιριών καταναλωτικών πιστώσεων σε σημαντικές εθνικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων ανταλλαγής καταναλωτικών προϊόντων, της αναζωογόνησης αγροτικών περιοχών, αλλά και της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε νέους κατοίκους αστικών κέντρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ