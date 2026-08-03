Κυπριακό: Αποσύρθηκε ο Μάικ Σπανός - Με Φειδία στο Εθνικό Συμβούλιο η «Άμεση Δημοκρατία»

Με τον ίδιο τον Φειδία Παναγιώτου και όχι τον Μάικ Σπανό θα εκπροσωπηθεί τελικά η Άμεση Δημοκρατία στη σημερινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π».

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο Φειδίας Παναγιώτου και ο Μάικ Σπανός συναντήθηκαν την περασμένη Τρίτη. Κατά τη συνάντηση, ο κ. Σπανός φέρεται να εξέφρασε την επιθυμία του να μην εκπροσωπεί την Άμεση Δημοκρατία στο Εθνικό Συμβούλιο.

Η σημερινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου άρχισε πριν από λίγη ώρα, στις 10.30, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να ενημερώσει τα μέλη του Σώματος για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά τις επαφές της περασμένης εβδομάδας με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, και τον Ειδικό Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο. Παράλληλα, αναμένεται να ενημερώσει για την τεχνοκρατική προεργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη ενόψει μιας νέας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό.

Στην συνεδρία συμμετέχουν ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του ΑΛΜΑ-Πολίτες για την Κύπρo, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, και ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου.

Συμμετέχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς Μενέλαος Μενελάου, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, Νεκτάριος Σωτηρίου, και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι πριν μία περίπου εβδομάδα, ο Φειδίας Παναγιώτου είχε ορίσει τον κ. Σπανό ως εκπρόσωπο του κόμματος στο Εθνικό Συμβούλιο. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το κόμμα, ο Φειδίας αποκάλυψε ότι, ενώ βρισκόταν στη Βραζιλία, ξύπνησε και διαπίστωσε πως είχε οκτώ αναπάντητες κλήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, όταν επικοινώνησε μαζί του ενημερώθηκε ότι το ζήτημα είχε ήδη διευθετηθεί από την αντιπρόεδρο του κόμματος, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, και τον Μάικ Σπανό.

Το ζήτημα που είχε προκύψει αφορούσε το κατά πόσο ο κ. Σπανός ήταν εγγεγραμμένο μέλος της Άμεσης Δημοκρατίας, προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο Εθνικό Συμβούλιο ως εκπροσώπου του κόμματος. Η αντιπρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας είχε διευκρινίσει ότι ο κ. Σπανός είναι εγγεγραμμένο μέλος και ότι απλώς χρειάστηκε να αποσαφηνιστεί η συγκεκριμένη πτυχή.