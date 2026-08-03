Αυγόρου: Τι έδειξε η νεκροτομή για τη σορό που βρέθηκε σε φλεγόμενο αυτοκίνητο - Δεν ταυτοποιήθηκε

Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη η ταυτότητα του νεκρού προσώπου που βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου σε χωματόδρομο στο Αυγόρου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νενομισμένης νεκροτομής που διενεργήθηκε τη Δευτέρα, ο θάνατος της σορού προήλθε από απανθράκωση.

Κατά τη διάρκεια της νεκροτομής λήφθηκαν δείγματα για σκοπούς ταυτοποίησης μέσω εξέτασης DNA, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα του νεκρού προσώπου.

Η νεκροτομή πραγματοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, ο οποίος διαπίστωσε ότι ο θάνατος του προσώπου προήλθε από τη δράση της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου στο εσωτερικό οχήματος που είχε τυλιχθεί στις φλόγες σε χωματόδρομο στο Αυγόρου. Μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στη σκηνή και προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά εξακολουθούν να διερευνώνται.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται.