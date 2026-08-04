Αστυνομία: Χειροπέδες σε 19 πρόσωπα - 356 τροχαίες παραβάσεις και εκατοντάδες έλεγχοι

Σε 19 συλλήψεις και 35 καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις προχώρησε η Αστυνομία χθες το βράδυ στο πλαίσιο ευρείας εκστρατείας ανά το pαγκύπριο.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας χθες βράδυ ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 19 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως, παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, αντίσταση κατά την σύλληψη, μη παρουσίαση στο Δικαστήριο και άλλα.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 686 οχήματα και ελέγχθηκαν 854 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 44 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 356 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 150 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 8 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 90 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες, καθώς και 5 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με 1 θετικό αποτέλεσμα.

Καταλήγοντας, η Αστυνομία διαμηνύει πως οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.