Διανεμήθηκε το 35% των δωρεάν εξοπλισμών εξοικονόμησης - Έκκληση για άμεση εγκατάσταση των ακροφυσίων

Περίπου το 35% του συνολικού αριθμού των δεμάτων με εξοπλισμό εξοικονόμησης νερού έχει ήδη διανεμηθεί σε νοικοκυριά παγκύπρια, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Νερό, και για το αύριο» του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει πως η παγκύπρια εκστρατεία εξοικονόμησης νερού βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη διανομή να έχει ολοκληρωθεί στις επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου, ενώ συνεχίζεται σταδιακά στις υπόλοιπες επαρχίες και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, αναφέρει ότι έχουν πραγματοποιηθεί στοχευμένες παραδόσεις σε οργανωμένα σύνολα σε παγκύπρια βάση, καθώς και σε χώρους με αυξημένη κατανάλωση νερού.

Το Υπουργείο Γεωργίας επισημαίνει ότι, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται για περιορισμό της κατανάλωσης, η φετινή περίοδος καταγράφει αυξημένες καταναλώσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή.

Η εξέλιξη αυτή, σημειώνεται, καθιστά αναγκαία την περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων εξοικονόμησης και την υιοθέτηση πιο ορθολογικών πρακτικών χρήσης του νερού από όλους τους πολίτες.

Καλεί όσους έχουν ήδη παραλάβει τα δωρεάν ακροφύσια για βρύσες και τους μειωτές ροής για ντους να προχωρήσουν άμεσα στην εγκατάστασή τους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η συγκεκριμένη απλή παρέμβαση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης νερού, χωρίς να επηρεάζεται η άνεση των χρηστών.

Με βάση εξακριβωμένα στοιχεία, ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να μειώσει την κατανάλωση νερού μέχρι και κατά 30%.

Υπενθυμίζει, επίσης, ότι αντίστοιχα ακροφύσια εξοικονόμησης νερού διατίθενται και στην αγορά με χαμηλό κόστος, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε νοικοκυριό και υποστατικό να συμβάλει στην προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης και προστασίας των υδατικών αποθεμάτων της χώρας.

Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ενημέρωση για εγκατάσταση ακροφυσίων», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του gov.cy, να ενημερωθούν για την εκστρατεία, να λάβουν πρακτικές οδηγίες για μείωση της κατανάλωσης νερού και να δηλώσουν ότι παρέλαβαν και εγκατέστησαν τον σχετικό εξοπλισμό.

Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται δωρεάν και, όπως αναφέρει το Υπουργείο, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση της πορείας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκστρατείας.

«Η εξοικονόμηση νερού δεν εξαρτάται μόνο από την εγκατάσταση εξοπλισμού, αλλά και από τις καθημερινές μας συνήθειες», αναφέρει το Υπουργείο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποφυγής σπατάλης, της έγκαιρης επιδιόρθωσης διαρροών και της συνετής χρήσης του νερού.

Το Υπουργείο Γεωργίας καλεί όλους τους πολίτες να εγκαταστήσουν τα ακροφύσια που έχουν παραλάβει, να δηλώσουν την παραλαβή και εγκατάστασή τους στην ηλεκτρονική υπηρεσία του Τμήματος και να συνεχίσουν να εφαρμόζουν πρακτικές ορθολογικής χρήσης του νερού, σημειώνοντας πως «κάθε σταγόνα μετρά και η συμβολή του καθενός είναι καθοριστική».

ΚΥΠΕ