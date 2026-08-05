Με υπονοούμενο προς την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη τα εύσημα του Νικόλα στην ελληνική κυβέρνηση για τη συμφωνία στον GSI

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, απένειμε τα εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση για το επενδυτικό ενδιαφέρον που, όπως ανέφερε, έχει εξασφαλίσει για το έργο του Great Sea Interconnector (GSI), υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να ανταποκριθεί στις δικές της δεσμεύσεις.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «οφείλονται συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση για το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει πετύχει για το GSI», προσθέτοντας ότι πλέον «η Κύπρος πρέπει να τιμήσει τις δικές της υποχρεώσεις».

Όπως σημείωσε, στο τέλος της ημέρας το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα κατασκευαστεί προς όφελος των Κυπρίων καταναλωτών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η υλοποίησή του αποτελεί ζήτημα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.