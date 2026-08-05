Μακελειό στη Βόρεια Καρολίνα: Αναφορές για πολλούς νεκρούς μετά από πυροβολισμούς – Δεν ταυτοποιήθηκε ακόμη ο δράστης

Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον ένας τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο έπειτα από περιστατικό μαζικών πυροβολισμών στην περιοχή Πρόσπεκτ Χιλ της Βόρειας Καρολίνας. Mέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί ύποπτος.

Σύμφωνα με το Fox News, το Γραφείο Ερευνών της Βόρειας Καρολίνας ανακοίνωσε ότι το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κάσγουελ ζήτησε τη συνδρομή του για «περιστατικό μαζικών πυροβολισμών νωρίς το πρωί στην οδό Μπρουκς, στο Πρόσπεκτ Χιλς της Βόρειας Καρολίνας».

Αξιωματούχος της κομητείας Κάσγουελ δήλωσε αργότερα στο τηλεοπτικό δίκτυο WGHP ότι από το περιστατικό σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι. Τουλάχιστον ένα πρόσωπο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ δεν έχει εντοπιστεί ύποπτος.

BREAKING: Multiple people dead, 1 person hospitalized in Prospect Hills, North Carolina, Caswell County official says pic.twitter.com/bSak1K6gPv — Fox News (@FoxNews) August 5, 2026

«Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8:30 το πρωί (τοπική ώρα). Αστυνομικοί της κομητείας Κάσγουελ και μέλη της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων της Βόρειας Καρολίνας ανταποκρίθηκαν αμέσως», ανέφερε το πολιτειακό Γραφείο Ερευνών σε ανάρτησή του.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το ευρύ κοινό.

«Δεν υπάρχει απειλή για το κοινό αυτή τη στιγμή», σημειώθηκε σε προηγούμενη ενημέρωση, με τις Αρχές να προσθέτουν ότι το γραφείο του σερίφη εργάζεται για τη συγκέντρωση των στοιχείων της υπόθεσης.