Ο κομβικός Σεπτέμβριος για τη Λάρνακα

Καθοριστικός ως προς την αφετηρία δύο σημαντικότατων έργων υποδομής για την πόλη της Λάρνακας θεωρείται ο ερχόμενος Σεπτέμβριος. Και τούτο, διότι τον επόμενο μήνα θα μπουν σε τροχιά υλοποίησης δύο έργα που καθυστέρησαν εδώ και πολλά χρόνια (και ταλαιπώρησαν αφάνταστα τις τοπικές Αρχές), τα οποία θεωρούνται κομβικά ως προς τις προσπάθειες που...

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