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Στόχος εμπρηστών αυτοκίνητο έξω από οικία 62χρονου στη Λεμεσό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πηγή: Shutterstock

Η φωτιά κατασβέστηκε από τον κάτοχό του πριν φτάσει η Πυροσβεστική, ενώ η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη

Υπό διερεύνηση βρίσκεται υπόθεση φωτιάς σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας εταιρείας, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από οικία 62χρονου στη Λεμεσό, με τις προκαταρκτικές εξετάσεις να δείχνουν ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα.

Η πληροφορία για τη φωτιά λήφθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να μεταβαίνουν στο σημείο.

Η φωτιά είχε ήδη κατασβεστεί πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον κάτοχο του οχήματος, ο οποίος χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν μικρές ζημιές στο αριστερό μπροστινό ελαστικό του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις, η φωτιά φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα.

Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ περαιτέρω εξετάσεις αναμένεται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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