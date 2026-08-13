Στόχος εμπρηστών αυτοκίνητο έξω από οικία 62χρονου στη Λεμεσό

Υπό διερεύνηση βρίσκεται υπόθεση φωτιάς σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας εταιρείας, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από οικία 62χρονου στη Λεμεσό, με τις προκαταρκτικές εξετάσεις να δείχνουν ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα.

Η πληροφορία για τη φωτιά λήφθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να μεταβαίνουν στο σημείο.

Η φωτιά είχε ήδη κατασβεστεί πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον κάτοχο του οχήματος, ο οποίος χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν μικρές ζημιές στο αριστερό μπροστινό ελαστικό του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις, η φωτιά φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα.

Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ περαιτέρω εξετάσεις αναμένεται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.