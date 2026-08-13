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Κατεχόμενα: 30% λιγότερα αδικήματα την τελευταία πενταετία - Στο 99% η εξιχνίαση, λέει η «αστυνομία»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η «αστυνομία» στα κατεχόμενα υποστηρίζει ότι τα αδικήματα μειώθηκαν από 3.943 το 2021 σε 2.751 το 2026, ενώ τα θανατηφόρα τροχαία παρουσίασαν επίσης πτώση. Την ίδια ώρα, ζητά ενίσχυση του προσωπικού της κατά 50%, επικαλούμενη αυξημένες ανάγκες για αντιμετώπιση του οργανωμένου και ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Η «γενική διεύθυνση αστυνομίας» στα κατεχόμενα ισχυρίζεται ότι τα συνολικά αδικήματα μειώθηκαν κατά 30% την περίοδο 2021-2026, ενώ ο ρυθμός εξιχνίασης εγκλημάτων έφτασε το 99,13%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «αστυνομίας», τα συνολικά αδικήματα (εγκλήματα και πλημμελήματα) για την περίοδο 1ης Ιανουαρίου – 31ης Ιουλίου υποχώρησαν από 3.943 το 2021 σε 2.751 το 2026. Τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα μειώθηκαν από 28 (31 θύματα) το 2023 σε 19 (23 θύματα) το 2026, παρά την αύξηση των εγγεγραμμένων οχημάτων κατά 173% (από 182.000 σε 498.000) τη δεκαετία 2016-2026.

Η «αστυνομία» αναφέρει ότι σε 3.831 πρόσωπα δεν επετράπη να εισέλθουν στα κατεχόμενα το 2026, ενώ 1.180 πρόσωπα «απελάθηκαν» λόγω μη «νόμιμης» παραμονής. Παράλληλα, ζητεί αύξηση του προσωπικού της από 3.000 σε 4.500, επικαλούμενη αυξανόμενες ανάγκες αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, του ηλεκτρονικού εγκλήματος και της εμπορίας προσώπων.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στη βία κατά των γυναικών, η οποία χαρακτηρίζεται «πολυδιάστατο κοινωνικό πρόβλημα», ενώ επισημαίνεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού της «νομοθεσίας» για το οργανωμένο έγκλημα. Αναφέρεται επίσης η δημιουργία πλατφόρμας με στόχο «μηδενικά θύματα στην τροχαία», στην οποία συμμετέχουν η «τροχαία», το «τμήμα οδικών έργων» και άλλες «υπηρεσίες».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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