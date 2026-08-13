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Έκρηξη σε διυλιστήριο στο Ρότερνταμ - Ένας νεκρός και τραυματίες από το δυστύχημα (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου | Shutterstock

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις δολιοφθοράς.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε διυλιστήριο που ανήκει στην ολλανδική θυγατρική του ελβετικού ομίλου Gunvor, στο λιμάνι του Ρότερνταμ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία του Ρότερνταμ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 11:30 τοπική ώρα (12:30 ώρα Ελλάδας) στις εγκαταστάσεις της Gunvor Energy στο Ρότερνταμ, που βρίσκονται στο Europoort, μια από τις περιοχές του λιμανιού, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές ζώνες χημικών και πετροχημικών στον κόσμο.

Το Ρότερνταμ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης και περιλαμβάνει διυλιστήρια πετρελαίου, τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου και πολλαπλές πετροχημικές εγκαταστάσεις. Η Shell, η Exxon Mobil, η BP και η Gunvor Energy είναι μεταξύ των μεγάλων εταιρειών ενέργειας που λειτουργούν στο λιμάνι.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου, τόνισαν οι αρχές, αλλά δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν τον αριθμό των τραυματιών ή την κατάστασή τους.

«Σήμερα το πρωί, ένας υπεργολάβος εκτελούσε εργασίες συντήρησης σε ένα φρεάτιο δεξαμενής και κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών συνέβη ένα ατύχημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της Gunvor Energy στο Ρότερνταμ.

Έρευνα ξεκίνησε για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις δολιοφθοράς, αλλά αυτό ήταν ένα από τα σενάρια που διερευνώνται.

Η εταιρεία δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές.

Ασθενοφόρα και ένα ιατρικό ελικόπτερο αναπτύχθηκαν λίγο μετά την έκρηξη, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

H έκρηξη δεν είχε καμία συνέπεια στη λειτουργία των τερματικών σταθμών LNG στο λιμάνι, δήλωσε εκπρόσωπος του λιμένα. Πρόσθεσε πως δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της έκρηξης και των διακοπών ρεύματος που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα.

Η Shell δήλωσε ότι οι δραστηριότητές της στο λιμάνι δεν επηρεάστηκαν από την έκρηξη.

Η Exxonmobil έκλεισε όλες τις μονάδες στο διυλιστήριο του Ρότερνταμ, δυναμικότητας 191.000 βαρελιών/ημέρα, λόγω διακοπής ρεύματος, ανέφερε η εταιρεία συμβούλων Wood Mackenzie σε ειδοποίηση προς τους πελάτες που είδε το Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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