Έκρηξη σε διυλιστήριο στο Ρότερνταμ - Ένας νεκρός και τραυματίες από το δυστύχημα (βίντεο)

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε διυλιστήριο που ανήκει στην ολλανδική θυγατρική του ελβετικού ομίλου Gunvor, στο λιμάνι του Ρότερνταμ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία του Ρότερνταμ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 11:30 τοπική ώρα (12:30 ώρα Ελλάδας) στις εγκαταστάσεις της Gunvor Energy στο Ρότερνταμ, που βρίσκονται στο Europoort, μια από τις περιοχές του λιμανιού, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές ζώνες χημικών και πετροχημικών στον κόσμο.

Το Ρότερνταμ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης και περιλαμβάνει διυλιστήρια πετρελαίου, τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου και πολλαπλές πετροχημικές εγκαταστάσεις. Η Shell, η Exxon Mobil, η BP και η Gunvor Energy είναι μεταξύ των μεγάλων εταιρειών ενέργειας που λειτουργούν στο λιμάνι.

❗️🇳🇱 #NOW: Explosion at the Port of #Rotterdam in the #Netherlands



Police confirm that at least one person was killed and several others were injured. The cause of the blast remains unclear, and an investigation is underway.



Further details have not yet been released. pic.twitter.com/aiWVAOOCoq — APA News Agency (@APA_English) August 13, 2026

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου, τόνισαν οι αρχές, αλλά δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν τον αριθμό των τραυματιών ή την κατάστασή τους.

«Σήμερα το πρωί, ένας υπεργολάβος εκτελούσε εργασίες συντήρησης σε ένα φρεάτιο δεξαμενής και κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών συνέβη ένα ατύχημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της Gunvor Energy στο Ρότερνταμ.

Έρευνα ξεκίνησε για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις δολιοφθοράς, αλλά αυτό ήταν ένα από τα σενάρια που διερευνώνται.

⚡️JUST IN: An explosion occurred at Europe’s largest port



The explosion occurred at the Gunvor Energy oil refinery in Rotterdam. One person was killed and several others were injured.



Emergency services are working at the scene. The cause of the incident is being investigated. pic.twitter.com/a0hq5Tf6TB — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2026

Η εταιρεία δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές.

Ασθενοφόρα και ένα ιατρικό ελικόπτερο αναπτύχθηκαν λίγο μετά την έκρηξη, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

H έκρηξη δεν είχε καμία συνέπεια στη λειτουργία των τερματικών σταθμών LNG στο λιμάνι, δήλωσε εκπρόσωπος του λιμένα. Πρόσθεσε πως δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της έκρηξης και των διακοπών ρεύματος που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα.

Η Shell δήλωσε ότι οι δραστηριότητές της στο λιμάνι δεν επηρεάστηκαν από την έκρηξη.

Η Exxonmobil έκλεισε όλες τις μονάδες στο διυλιστήριο του Ρότερνταμ, δυναμικότητας 191.000 βαρελιών/ημέρα, λόγω διακοπής ρεύματος, ανέφερε η εταιρεία συμβούλων Wood Mackenzie σε ειδοποίηση προς τους πελάτες που είδε το Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ