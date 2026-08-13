Άνοδο κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 321,38 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €179.195,95.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 188,85 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,38%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,60%,ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,68% και ο δείκτης των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 0,18%.

Αντίθετα, ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς παρουσιαζε ζημιές σε ποσοστό 0,14%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €69.017,86 (τιμή κλεισίματος €10,80 – άνοδος 0,75%), της Δήμητρα Επενδυτική με €23.875,41 (τιμή κλεισίματος €1,46 – άνοδος 0,69%), της Petrolina με €21.328,34 (τιμή κλεισίματος €1,24 – χωρίς μεταβολή), της Logicom με €17,069,12 (τιμή κλεισίματος €3,08 – χωρίς μεταβολή) και της Louis Plc με €15.978,24 (τιμή κλεισίματος €1,13– άνοδος 9,09%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 3 καθοδικά, ενώ 6 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 114.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας The Reputation Exchange Plc (ΝΕΑ Αγορά), για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου 2026, λόγω του ότι η εταιρεία δε διατηρεί υπηρεσίες Συμβούλου Εισαγωγής και δεν έχει προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2025.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εν λόγω εταιρείας.

Νοείται ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης η εταιρεία συμμορφωθεί με τις πιο πάνω συνεχείς της υποχρεώσεις, τότε η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ