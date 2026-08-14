Σαρωτικοί έλεγχοι σε όλη την Κύπρο: 17 συλλήψεις και 256 τροχαίες καταγγελίες

Σε 17 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια οργανωμένων επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ σε ολόκληρη την Κύπρο. Στο πλαίσιο των ελέγχων ανακόπηκαν 445 οχήματα, ελέγχθηκαν 556 πρόσωπα και κατακρατήθηκαν 16 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν σε καίρια σημεία αστικών περιοχών και είχαν ως στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Κατά τη διάρκειά τους συνελήφθησαν συνολικά 17 πρόσωπα για αδικήματα που περιλαμβάνουν κατοχή ναρκωτικών, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων και μαχαιροφορία, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Στη διάρκεια της νύχτας, μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν για έλεγχο 445 οχήματα και έλεγξαν 556 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά.

Παράλληλα, διενεργήθηκαν 47 έλεγχοι υποστατικών για αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες.

256 καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η δραστηριότητα της Αστυνομίας στο οδικό δίκτυο, καθώς από τους τροχονομικούς ελέγχους προέκυψαν 256 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις. Παράλληλα, διερευνώνται άλλες 17 υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 16 οχήματα.

Από το σύνολο των καταγγελιών, οι 71 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Τέσσερις οδηγοί καταγγέλθηκαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν ακόμη τέσσερις υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών έπειτα από προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ.

Για εντοπισμό οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλης πραγματοποιήθηκαν 124 έλεγχοι, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν οκτώ έλεγχοι.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση.