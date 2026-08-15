Σαρωτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας: Χειροπέδες σε οκτώ πρόσωπα και 236 τροχαίες καταγγελίες

Σε οκτώ συλλήψεις προσώπων για διάφορα αδικήματα, καθώς και σε εκατοντάδες ελέγχους οχημάτων, προσώπων και υποστατικών παγκύπρια, προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων με σκοπό την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι οκτώ συλλήψεις αφορούν αδικήματα όπως επίθεση και τραυματισμό, διάρρηξη κατοικίας και κλοπή, παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και τροχαίες παραβάσεις, μεταξύ των οποίων και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Κατά τη διάρκεια των συντονισμένων περιπολιών και ελέγχων σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, ανακόπηκαν για έλεγχο 586 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 863 επιβαίνοντες. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 46 έλεγχοι σε υποστατικά για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν επτά καταγγελίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον τομέα της οδικής ασφάλειας, όπου καταγράφηκαν 236 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προέκυψαν 15 διερευνώμενες υποθέσεις, ενώ κατακρατήθηκαν 22 οχήματα.

Από το σύνολο των τροχονομικών καταγγελιών, οι 84 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και οι 16 οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, έπειτα από 267 σχετικούς ελέγχους άλκοτεστ. Επιπρόσθετα, μετά από έξι προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ, προέκυψε μία υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Όπως επισημαίνεται, οι στοχευμένες επιχειρήσεις για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται σε καθημερινή βάση με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία και άμεση επιχειρησιακή δράση.

Πηγή: ΚΥΠΕ