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Έλεγχος σε μοτοποδήλατο αποκάλυψε ναρκωτικά και €8.800 - Χειροπέδες σε 21χρονο στη Λευκωσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Αστυνομία εντόπισε αρχικά κάνναβη στο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 21χρονος χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Ακολούθησαν έρευνες σε δύο οικίες όπου διαμένει, με αποτέλεσμα την κατάσχεση επιπλέον ναρκωτικών, χρηματικού ποσού €8.800 και ζυγαριάς ακριβείας.

Στη σύλληψη 21χρονου προχώρησε η Αστυνομία στη Λευκωσία, μετά τον εντοπισμό ναρκωτικών στο μοτοποδήλατο που οδηγούσε και σε οικίες όπου διαμένει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 3:40 το απόγευμα της Παρασκευής, μέλη του Υποσταθμού Λήδρας ανέκοψαν για έλεγχο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 21χρονος στην οδό Αισχύλου, στη Λευκωσία.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης, χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας και χωρίς άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ.

Κατά την έρευνα στο μοτοποδήλατο εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 40 γραμμαρίων, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για αυτόφωρο αδίκημα.

Ακολούθησαν έρευνες σε δύο οικίες στις οποίες διαμένει ο 21χρονος, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • Χρηματικό ποσό ύψους €8.800
  • Κάνναβη βάρους 45 γραμμαρίων
  • Ρητίνη κάνναβης βάρους πέντε γραμμαρίων
  • Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
  • Τρία κινητά τηλέφωνα

Ο 21χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα τριήμερης κράτησης.

Την υπόθεση διερευνά η ΥΚΑΝ Λευκωσίας.

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