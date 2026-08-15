Έλεγχος σε μοτοποδήλατο αποκάλυψε ναρκωτικά και €8.800 - Χειροπέδες σε 21χρονο στη Λευκωσία

Στη σύλληψη 21χρονου προχώρησε η Αστυνομία στη Λευκωσία, μετά τον εντοπισμό ναρκωτικών στο μοτοποδήλατο που οδηγούσε και σε οικίες όπου διαμένει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 3:40 το απόγευμα της Παρασκευής, μέλη του Υποσταθμού Λήδρας ανέκοψαν για έλεγχο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 21χρονος στην οδό Αισχύλου, στη Λευκωσία.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης, χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας και χωρίς άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ.

Κατά την έρευνα στο μοτοποδήλατο εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 40 γραμμαρίων, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για αυτόφωρο αδίκημα.

Ακολούθησαν έρευνες σε δύο οικίες στις οποίες διαμένει ο 21χρονος, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Χρηματικό ποσό ύψους €8.800

Κάνναβη βάρους 45 γραμμαρίων

Ρητίνη κάνναβης βάρους πέντε γραμμαρίων

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Τρία κινητά τηλέφωνα

Ο 21χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα τριήμερης κράτησης.

Την υπόθεση διερευνά η ΥΚΑΝ Λευκωσίας.