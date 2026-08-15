ΗΠΑ: Ομολόγησε ότι πυροβόλησε τον CEO της UnitedHealthcare ο Λουίτζι Μαντζιόνε - Αντιμέτωπος με ισόβια

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του επικεφαλής του μεγαλύτερου αμερικανικού ομίλου υγειονομικής ασφάλισης, παραδέχθηκε χθες ενώπιον ενός ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη πως τον «πυροβόλησε» το 2024.

«Το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου, πυροβόλησα εναντίον του Τόμσον στο Μανχάταν και εκείνος πέθανε», δήλωσε, προσθέτοντας πως γνώριζε ότι αυτό που έκανε ήταν «παράνομο».

Ηλικίας 28 ετών, κατηγορείται πως σκότωσε στη Νέα Υόρκη την 4η Δεκεμβρίου του 2024 τον Μπράιαν Τόμσον, 50 ετών, διευθύνοντα σύμβουλο της UnitedHealthcare, για να πάρει εκδίκηση από το αμερικανικό σύστημα υγειονομικής ασφάλισης.

Ο Μαντζιόνε παραδέχθηκε την ενοχή του και στις κατηγορίες παρενόχλησης σε βάρος του σχετικά με την παρακολούθηση του θύματός του.

Θα πληροφορηθεί την ποινή του για το ομοσπονδιακό σκέλος της υπόθεσης τη 18η Δεκεμβρίου. Η εισαγγελία ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι θα ζητήσει την επιβολή της ισόβιας κάθειρξης.

Άλλες δύο ομοσπονδιακές κατηγορίες που επισύρουν τη θανατική ποινή αποσύρθηκαν από έναν δικαστή νωρίτερα φέτος.

Σε επίπεδο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ο Μαντζιόνε διώκεται για φόνο, για γεγονότα στα οποία είχε προηγουμένως δηλώσει αθώος και βρίσκεται αντιμέτωπος με την ισόβια κάθειρξη.

Η δίκη του αναμένεται να ξεκινήσει την 8η Σεπτεμβρίου, με την επιλογή των ενόρκων, όμως οι συνήγοροί του ανακοίνωσαν στα ΜΜΕ χθες πως θα επιχειρήσουν δικαστικά να το εμποδίσουν αυτό, υποστηρίζοντας πως μετά τη συμφωνία δήλωσης ενοχής που επιτεύχθηκε σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ο εντολέας τους δεν μπορεί να δικαστεί δύο φορές για τα ίδια αδικήματα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κατηγορούμενοι μπορούν να δικαστούν για το ίδιο έγκλημα τόσο σε επίπεδο Πολιτείας, στην οποία διαπράχθηκαν οι πράξεις, όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Μαντζιόνε, οι κατηγορίες σε αυτήν την περίπτωση τείνουν να διαφέρουν.

Αυτή η υπόθεση έχει διχάσει την ήδη έντονα πολωμένη αμερικανική κοινή γνώμη, με τους συντηρητικούς, με επικεφαλής τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του.

«Η Αμερική αγαπάει τον Λουίτζι»

Οι υποστηρικτές του Μαντζιόνε, πολλοί εκ των οποίων παρίστανται όταν εμφανίζεται ενώπιον της δικαιοσύνης, βλέπουν σε εκείνον έναν μαχητικό αντίπαλο των ασφαλιστικών εταιρειών τις οποίες κατηγορούν πως δίνουν προτεραιότητα στα κέρδη τους έναντι της υγειονομικής περίθαλψης.

Χθες, ένας άνδρας φώναξε «Η Αμερική αγαπάει τον Λουίτζι», την ώρα που συγγενείς του Τόμσον, που είχαν παρακολουθήσει την ακροαματική διαδικασία, αναχωρούσαν με ένα κονβόι μαύρων SUV.

Αφού τράπηκε σε φυγή, ο Μαντζιόνε συνελήφθη στην Αλτούνα, στην Πενσιλβάνια, την 9η Δεκεμβρίου, όταν εργαζόμενοι σε ένα εστιατόριο McDonald's όπου βρισκόταν ειδοποίησαν τις αρχές.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε είχε μεταβεί στη Νέα Υόρκη με λεωφορείο από την Ατλάντα της Τζόρτζια, περίπου δέκα ημέρες πριν από το έγκλημα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Αφού έκλεισε δωμάτιο σε ξενώνα στο Μανχάταν χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, φέρεται πως παρακολουθούσε το θύμα κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε και στον χώρο του συνεδρίου, όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Το έγκλημα καταγράφηκε από κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου χθες ότι χρησιμοποίησε τρισδιάστατο εκτυπωτή για να κατασκευάσει ένα πυροβόλο όπλο και να το εξοπλίσει με σιγαστήρα και γεμιστήρα.

Ανέφερε πως αναζήτησε λεπτομερείς πληροφορίες για το ετήσιο συνέδριο των επενδυτών της UnitedHealthcare, αφού υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και χρειάστηκε να αντιμετωπίσει το ασφαλιστικό σύστημα υγειονομικής κάλυψης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ