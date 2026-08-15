Αιματηρό πλήγμα των Χούθι σε λιμάνι της Υεμένης - Τουλάχιστον έξι νεκροί και πλοία στις φλόγες

Τουλάχιστον έξι έως οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πυραυλικό πλήγμα των σιιτών ανταρτών Χούθι (Ανσαραλλάχ) στην παραθαλάσσια πόλη Μόκα στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης και υποστηριζόμενης από το Ριάντ κυβέρνησης της Υεμένης.

Σύμφωνα με πηγές του στρατού, οι πρόσκειμενοι στο Ιράν αντάρτες εκτόξευσαν πέντε πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων την ώρα που ξεφόρτωναν στο λιμάνι, με αποτέλεσμα δύο εξ αυτών να τυλιχθούν στις φλόγες. Ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης βρίσκονται και τουλάχιστον δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Από την πλευρά τους, οι Χούθι υποστήριξαν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους με στόχο στρατιωτικές υποδομές και «μισθοφόρους», καταστρέφοντας σκάφη και εξοπλισμό.

Παράλληλα, το κίνημα ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εναντίον εγκατάστασης του πετρελαϊκού κολοσσού ARAMCO στην πόλη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, υποστηρίζοντας ότι το drone «πέτυχε τον στόχο του». Σύμφωνα με τους ίδιους, το πλήγμα έγινε σε αντίποινα για παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά, ενώ μία ημέρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ανάλογη επίθεση σε εγκατάσταση της ARAMCO στην περιοχή Τζαζάν.

Οι εχθροπραξίες στην Υεμένη έχουν αναζωπυρωθεί σε ευρεία κλίμακα για πρώτη φορά μετά την κατάπαυση του πυρός του 2022, με φόντο την ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Υπενθυμίζεται ότι η Ανσαραλά έχει κηρύξει αποκλεισμό των σαουδαραβικών λιμανιών, απειλώντας τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα —κομβικής σημασίας δίοδο για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων— εντείνοντας την πίεση μετά και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη.

Πηγή: ΚΥΠΕ