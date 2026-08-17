SOS από τις παραλίες της Αμμοχώστου: Ούτε ένας νέος ναυαγοσώστης φέτος, 7 πύργοι χωρίς προσωπικό - Γιατί μένουν άδειοι

Τριάντα ναυαγοσωστικοί πύργοι στελεχώνονται στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, με συνολικά 86 ναυαγοσώστες, ενώ σε επτά μικρές παραλίες δεν στελεχώνονται οι ναυαγοσωστικοί πύργοι λόγω της χαμηλής επισκεψιμότητας. Την ίδια ώρα, σοβαρό προβληματισμό προκαλεί η έλλειψη νέων ναυαγοσωστών, καθώς, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επιστάτης Ναυαγοσωστών της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου Μιχάλης Αδάμου, φέτος δεν υπήρξε ούτε ένας νέος ναυαγοσώστης στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, ενώ σημειώθηκαν δύο με τρεις αποχωρήσεις.

Στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου στελεχώνονται 30 ναυαγοσωστικοί πύργοι με 86 ναυαγοσώστες, σύμφωνα με τον Επιστάτη Ναυαγοσωστών της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου Μιχάλη Αδάμου.

Όπως ανέφερε ο κ. Αδάμου στο ΚΥΠΕ, επτά ναυαγοσωστικοί πύργοι δεν στελεχώνονται, καθώς πρόκειται για μικρές παραλίες. Καθημερινά, όπως είπε, υπάρχουν περίπου 10 άτομα, ενώ ο αριθμός των λουομένων αυξάνεται κατά τον Αύγουστο και τα Σαββατοκύριακα. Οι επτά παραλίες είναι η Παγίδα στη Σωτήρα, ο Λούκκος του Μάντη και η Κατσαρκά στην Αγία Νάπα, ενώ στο Παραλίμνι πρόκειται για το Γλυκύ Νερό, τη Σειρήνα, τα Νησιά και τη Μίμα Ρόζα.

Σε σχέση με το ωράριο στελέχωσης των παραλιών, ο κ. Αδάμου ανέφερε ότι το ωράριο λειτουργίας των ναυαγοσωστικών πύργων είναι από τις 9:30 το πρωί μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

Κατά τους μήνες αιχμής, δηλαδή τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, δίνεται επέκταση του ωραρίου κατά μιάμιση ώρα, μέχρι τις 18:30. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, αυτό δεν ισχύει σε όλες τις παραλίες, καθώς οι συμβάσεις δεν επιτρέπουν να υποχρεωθεί ο εξαήμερος ναυαγοσώστης να εργάζεται πέραν των δέκα ωρών υπερωρίας τον μήνα.

Καθημερινά, σε όλες τις παραλίες που έχουν κριθεί για στελέχωση, με εξαίρεση τρεις με τέσσερις παραλίες όπου η επισκεψιμότητα είναι πολύ χαμηλή, λειτουργούν χωρίς την επέκταση του ωραρίου.

Υπάρχουν, ωστόσο, δύο παραλίες στην Αγία Νάπα και δύο στον Πρωταρά, οι οποίες στελεχώνονται από τις 7:00 το πρωί μέχρι τις 18:30 το απόγευμα. Πρόκειται για τις παραλίες Μακρόνησος και Πανταχού 1 στην περιοχή Grecian, στο λιμανάκι της Αγίας Νάπας, καθώς και τις παραλίες Κάπαρης και Βρύση 2 στη μεγάλη παραλία του Πρωταρά.

Οι τέσσερις αυτές παραλίες, σύμφωνα με τον κ. Αδάμου, στελεχώνονται, οι δύο από αυτές, όλο τον χρόνο από τις 7:00, αναλόγως. Κατά τους χειμερινούς μήνες το ωράριο είναι από τις 7:00 μέχρι τις 14:30, ενώ κατά τους θερινούς μήνες από τις 7:00 μέχρι τις 18:30.

Σε σχέση με το πρόσφατο περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά, ο κ. Αδάμου ανέφερε ότι έγινε εκτός της περιοχής λουομένων και πως πρόκειται για ατύχημα, σημειώνοντας ότι η αρμοδιότητα δεν ανήκει στους ναυαγοσώστες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, την ίδια ώρα, το θέμα της στελέχωσης των παραλιών με νέο προσωπικό.

Όπως ανέφερε ο κ. Αδάμου, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, καθώς δεν υπάρχουν νέοι ναυαγοσώστες και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Όπως είπε, ούτε από τα «εκκολαπτήρια», δηλαδή τους ομίλους που συμμετέχουν σε αγώνες, υπάρχει ενδιαφέρον, γεγονός που τον ανησυχεί ιδιαίτερα.

Για φέτος, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρξε ούτε ένας νέος ναυαγοσώστης στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, ενώ σημειώθηκαν δύο με τρεις αποχωρήσεις.

Ο κ. Αδάμου ανέφερε ότι ίσως οι μήνες εργασίας να μην αποτελούν αρκετό κίνητρο για να έρθει κάποιος να εργαστεί ως ναυαγοσώστης, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί κάποιος να εργάζεται έξι μήνες τον χρόνο.

Όπως είπε, το θέμα έχει συζητηθεί με τους αρμόδιους φορείς και ενδεχομένως φέτος να δοθούν περισσότεροι μήνες εργασίας.

Ο πρώτος μισθός ναυαγοσώστη ανέρχεται, σύμφωνα με τον κ. Αδάμου, στα 1.560 ευρώ καθαρά τον μήνα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να εργαστεί υπερωρίες και να αυξήσει τον μισθό του.

Όπως ανέφερε, ο μισθός δεν είναι άσχημος, ωστόσο για να γίνει κάποιος ναυαγοσώστης πρέπει να του αρέσει η θάλασσα και να τύχει εκπαίδευσης.

Ο ίδιος θεωρεί ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι οι λιγοστοί μήνες εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ