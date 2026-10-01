«Ύπαιθρος: Η υπέροχη γη των προγόνων» Η Πάφος μέσα από τον φωτογραφικό φακό τριών Κυπρίων

Μια φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στους ανθρώπους, τις παραδόσεις και τη ζωή της παφίτικης υπαίθρου παρουσιάζεται στη Λευκωσία.

Μνήμες, πρόσωπα, παραδόσεις και εικόνες από την καθημερινότητα της κυπριακής υπαίθρου συναντώνται στη φωτογραφική έκθεση «Ύπαιθρος: Η υπέροχη γη των προγόνων», η οποία εγκαινιάζεται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, στο Ρωσικό Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού στη Λευκωσία.

Τρεις Κύπριοι φωτογράφοι, η Θεοδώρα Ζάγγουλου, ο Σάββας Αγαθοκλέους και ο Ανδρέας Δρουσιώτης, παρουσιάζουν μέσα από τον φακό τους μια συλλογή έργων αφιερωμένη στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία της υπαίθρου της Πάφου και στους ανθρώπους που παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον τόπο τους.

Η έκθεση επιχειρεί να καταγράψει έναν τρόπο ζωής που μεταβάλλεται με το πέρασμα του χρόνου, κρατώντας ζωντανές εικόνες από τα χωριά, τις παραδόσεις και τα πρόσωπα μιας γενιάς που οι τρεις δημιουργοί γνώρισαν και αγάπησαν.

Για τους φωτογράφους, η φωτογραφία δεν αποτελεί απλώς μια αποτύπωση της πραγματικότητας, αλλά έναν τρόπο αφήγησης.

Μέσα από τις εικόνες τους επιχειρούν να μεταφέρουν τα συναισθήματα και τις ιστορίες που γεννιούνται από τη συνάντηση με τους ανθρώπους και τους τόπους της υπαίθρου. Κεντρικός άξονας της έκθεσης είναι η σχέση ανθρώπου και τόπου.

Οι φωτογραφίες αναδεικνύουν στιγμές της καθημερινής ζωής, στοιχεία της παράδοσης και πρόσωπα που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της παφίτικης υπαίθρου.

Το φωτογραφικό έργο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Πετριδείου Ιδρύματος Πάφου, το οποίο στήριξε τους δημιουργούς από τα πρώτα στάδια της προετοιμασίας και συνέβαλε στην παρουσίαση ενός υλικού που λειτουργεί ως πολύτιμη καταγραφή και διατήρηση της μνήμης της ζωής στην ύπαιθρο της Πάφου.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στο Ρωσικό Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού, στην οδό Αλασίας 16, Λευκωσία 1075. Η είσοδος πραγματοποιείται κατόπιν εγγραφής μέσω του σχετικού συνδέσμου: https://forms.yandex.ru/