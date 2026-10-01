1η Οκτωβρίου: Η Τεχνική Σχολή Πάφου τίμησε την επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό στην ιστορική διαδρομή του τόπου, η Τεχνική Σχολή τίμησε την 1η Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος το 1960.

Η επετειακή εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία μνήμης και αναδρομής στις σημαντικότερες στιγμές που διαμόρφωσαν την πορεία της Κύπρου.

Μέσα από λόγο, μουσική, εικόνες και ιστορικές αναφορές, μαθητές και εκπαιδευτικοί αναμετρήθηκαν με το παρελθόν και ανέδειξαν τη σημασία της ιστορικής μνήμης για τις νεότερες γενιές.

Η εκδήλωση ανέδειξε πως η ιστορία δεν αποτελεί μόνο καταγραφή γεγονότων, αλλά ζωντανή παρακαταθήκη που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.

Όπως αναγέρεται οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικούς σταθμούς της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου και να αναλογιστούν τη σημασία της διατήρησης της μνήμης, του πολιτισμού και των αξιών του τόπου. «Μια μικρή πατρίδα η Κύπρος μας, αλλά με τεράστια ιστορία», ήταν το μήνυμα που κυριάρχησε στην εκδήλωση, με την Τεχνική Σχολή να υπογραμμίζει τη σημασία της ιστορικής γνώσης και της συλλογικής μνήμης.

Παρά τις δυσκολίες και τις πληγές που σημάδεψαν την πορεία του νησιού, η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την ιστορική της διαδρομή, με τη μνήμη του παρελθόντος να αποτελεί σημείο αναφοράς για το μέλλον.

Η 1η Οκτωβρίου παραμένει μια ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για την Κύπρο. Μια ημέρα κατά την οποία τιμάται η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράλληλα αναδεικνύεται η ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής ταυτότητας. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Τεχνική Σχολή έστειλε το δικό της μήνυμα για μια Κύπρο που γνωρίζει την ιστορία της, τιμά την παράδοσή της και συνεχίζει την πορεία της με αξιοπρέπεια, ελπίδα και αισιοδοξία. Χρόνια πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία.