Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Αγίας Μαρινούδας

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Αγίας Μαρινούδας της επαρχίας Πάφου .

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου, 2026 και ώρα 16:15, εντοπίστηκε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μούττες, της κοινότητας Αγίας Μαρινούδας της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:40 αφού έκαψε πέντε εκτάρια με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν, δύο πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών με πέντε άτομα και δύο πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τέσσερα άτομα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.