Οικονομίδης (ΥΠΕΣ): Στις διαφορές ΚΟΝ και ναυαγοσωστικών ομίλων απόδιδει την έλλειψη - Αλλάζει το «προβληματικό» μοντέλο πιστοποίησης

Στην αλλαγή του συστήματος πιστοποίησης των ναυαγοσωστών από τη νέα χρονιά προχωρεί το Υπουργείο Εσωτερικών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ τη Δευτέρα ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αντώνης Οικονομίδης, αποδίδοντας την έλλειψη πιστοποιημένων υποψηφίων, μεταξύ άλλων, σε διαπροσωπικές σχέσεις και διαφορές μεταξύ ναυαγοσωστικών ομίλων και της ΚΟΝ, ενώ, όπως είπε, οι εγκεκριμένες θέσεις είναι υπεραρκετές.

Ο κ. Οικονομίδης ανέφερε ότι η ναυαγοσωστική κάλυψη στις οργανωμένες παραλίες διέπεται από το Σχέδιο «Σαλαμίς», το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2018 και καθορίζει, μεταξύ άλλων, τη χωροθέτηση των ναυαγοσωστικών πύργων, τη στελέχωση και τα ωράρια. Πρόσθεσε ότι πρόσφατα εγκρίθηκε αναθεώρηση του Σχεδίου με βελτιώσεις και αλλαγές.

«Το πρόβλημα δεν είναι ο αριθμός των εγκεκριμένων ναυαγοσωστών, ο οποίος είναι υπεραρκετός, ούτε η μισθοδοσία τους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκείς υποψήφιοι για να στελεχώσουν τις παραλίες», είπε.

Εξήγησε ότι, ενώ αρκετοί ναυαγοσωστικοί όμιλοι εκπαιδεύουν και δίνουν διπλώματα, το υφιστάμενο Σχέδιο προνοεί ότι οι ναυαγοσώστες πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένο δίπλωμα από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής (ΚΟΝ).

Σύμφωνα με τον ίδιο, λόγω διαπροσωπικών σχέσεων ή διαφορών μεταξύ ναυαγοσωστικών ομίλων και της ΚΟΝ, δεν υπάρχει επαρκής αριθμός πιστοποιημένων ναυαγοσωστών για την κάλυψη των αναγκών των παραλιών.

Ο κ. Οικονομίδης ανέφερε ακόμη ότι η ΚΟΝ, η οποία ήταν εγγεγραμμένη στο παρελθόν, δεν διαθέτει σήμερα, μετά την αλλαγή της νομοθεσίας περί Σωματείων και Ιδρυμάτων, πιστοποιητικό εγγραφής από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων Λευκωσίας.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν εδώ και καιρό παράπονα από ναυαγοσωστικούς ομίλους, οι οποίοι, όπως είπε, ισχυρίζονται ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πιστοποίηση των ναυαγοσωστών που εκπαιδεύουν.

«Γι’ αυτό εμείς θέλουμε να αλλάξει το σύστημα», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το υφιστάμενο μοντέλο «προβληματικό». Όπως είπε, το Υπουργείο βρίσκεται εδώ και μήνες σε συνεννόηση με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), ώστε να πιστοποιούνται συγκεκριμένοι φορείς από την Αρχή και στη συνέχεια να μπορούν να παρέχουν διπλώματα ναυαγοσωστικής για τις παραλίες.

Σημείωσε ότι έχουν ήδη γίνει αιτήσεις και ότι φορείς, μεταξύ των οποίων η ΣΕΚ και η ΠΕΟ, έχουν πιστοποιηθεί από την ΑνΑΔ. Παράλληλα, ετοιμάζονται νέα πρότυπα ναυαγοσωστικής, με την πιστοποίηση να διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες, για παραλία και πισίνα.

«Με τη νέα χρονιά θέλουμε να έχουμε ένα καινούργιο σύστημα και θεωρούμε ότι τότε δεν θα υπάρχει πλέον έλλειψη ναυαγοσωστών», είπε.

Ζήτημα η εποχικότητα και τα ωράρια

Δεύτερο ζήτημα, σύμφωνα με τον κ. Οικονομίδη, αποτελεί η εποχικότητα της απασχόλησης. Όπως εξήγησε, μέρος των ναυαγοσωστών που απασχολούν οι Επαρχιακές Διοικήσεις εργοδοτείται μόνιμα, ενώ άλλοι εργάζονται για δέκα, οκτώ ή ακόμη και τέσσερις μήνες, ανάλογα με την παραλία και την περιοχή.

«Για τέσσερις μήνες δεν ενδιαφέρεται εύκολα κάποιος να έρθει να εργαστεί», είπε, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα εξεταστεί μετά το πέρας της φετινής περιόδου.

Αναφερόμενος στα ωράρια, είπε ότι διαφοροποιούνται ανάλογα με την επισκεψιμότητα και άλλους παράγοντες, με τις βάρδιες να ολοκληρώνονται, ανάλογα με την παραλία, στις 17:00, 18:00 ή 19:00. «Δεν είναι απλώς λύση να τους κρατήσουμε μέχρι τις 8 το βράδυ για να καλύψουμε κάθε ενδεχόμενο», είπε, σημειώνοντας ότι οι ναυαγοσώστες εργάζονται πολλές ώρες σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επάγγελμα.

Ερωτηθείς για τον πνιγμό γυναίκας στη Λάρνακα στις 15 Αυγούστου, η οποία βρισκόταν στη θάλασσα με τα δύο ανήλικα παιδιά της, είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε, επικρατούσε θαλασσοταραχή.

«Πρέπει να υπάρχει και προσωπική ευθύνη από τον κόσμο και ιδιαίτερα από τους γονείς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει κάποιος να εισέρχεται στη θάλασσα με μικρά παιδιά όταν επικρατεί θαλασσοταραχή.

Όπως είπε, οι ναυαγοσώστες είχαν ολοκληρώσει τη βάρδιά τους περίπου 20 λεπτά πριν από το περιστατικό, στις 18:00.

Αναφέρθηκε επίσης, ως παράδειγμα για τα όρια του ωραρίου, σε παλαιότερο περιστατικό, κατά το οποίο γυναίκες που εισήλθαν στη θάλασσα με τα ρούχα γύρω στις 19:30 πνίγηκαν κοντά στους κυματοθραύστες.

«Σε κάποια ώρα οι ναυαγοσώστες πρέπει να σχολάσουν», είπε, προσθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη επί 24ώρου βάσεως.

€1,5 εκατ. για ναυαγοσωστικό εξοπλισμό την τριετία 2026-2028

Ο κ. Οικονομίδης ανέφερε ακόμη ότι για φέτος έχει διατεθεί κονδύλι €500.000 για ναυαγοσωστικό εξοπλισμό, ενώ έχει προβλεφθεί αντίστοιχο ποσό για καθεμία από τις επόμενες δύο χρονιές.

Όπως είπε, έχει γίνει παγκύπρια καταγραφή του εξοπλισμού σε όλους τους ναυαγοσωστικούς πύργους και των ελλείψεων που υπάρχουν, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, απινιδωτές, jet ski και ασυρμάτους.

Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη προσφορές για την αγορά δέκα jet ski και άλλου εξοπλισμού.

Παράλληλα, ετοιμάζεται διαγωνισμός για νέους ναυαγοσωστικούς πύργους, με στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών ξύλινων κατασκευών με πιο σύγχρονους και ανθεκτικούς πύργους, μεταξύ άλλων από αλουμίνιο, οι οποίοι θα μπορούν, όπου χρειάζεται, να είναι και μετακινούμενοι.

Ασάφειες στη νομοθεσία για τα θαλάσσια σπορ

Σε σχέση με το σοβαρό ατύχημα με jet ski στην περιοχή Περνέρα στις 15 Αυγούστου, ο κ. Οικονομίδης είπε ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει πλήρως στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν κενά στο υφιστάμενο πλαίσιο.

Όπως εξήγησε, οι τοπικές αρχές προκηρύσσουν συγκεκριμένα σημεία στις παραλιακές περιοχές για τη λειτουργία θαλάσσιων σπορ και ακολουθείται η σχετική διαδικασία αδειοδότησης.

«Δεν υπάρχουν, όμως, σαφείς πρόνοιες για όλα τα ζητήματα που αφορούν, για παράδειγμα, ποιος και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να χειρίζεται ένα jet ski», είπε, προσθέτοντας ότι τα ζητήματα αυτά εμπίπτουν περισσότερο στις αρμοδιότητες της Λιμενικής Αστυνομίας.

Ανέφερε ότι υπάρχει ασάφεια στο συγκεκριμένο ζήτημα, φέρνοντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι ένας αλλοδαπός επισκέπτης μπορεί να νοικιάσει σκάφος ή άλλο μέσο στην Κύπρο, ενώ για Κύπριο πολίτη μπορεί να απαιτείται συγκεκριμένη άδεια χειριστή ταχύπλοου.

«Υπάρχουν, λοιπόν, θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν στη νομοθεσία», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ