Άδειοι οι μισοί ναυαγοσωστικοί πύργοι στη Λάρνακα: «Υπάρχουν κονδύλια, λείπουν οι ναυαγοσώστες», λέει η Επαρχιακή Διοίκηση της πόλης

Μόνο 10 από τους 19 ναυαγοσωστικούς πύργους που υπάρχουν στην επαρχία Λάρνακας επανδρώνονται αυτή την περίοδο, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από άτομα που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για να εργαστούν ως ναυαγοσώστες. Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Προϊστάμενος Παραλιών της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, Σάββας Ιωάννου, οι εγκεκριμένες θέσεις είναι πολύ περισσότερες, ενώ υπάρχουν και τα απαραίτητα κονδύλια.

Στην επαρχία Λάρνακας υπάρχουν συνολικά 19 ναυαγοσωστικοί πύργοι, από τους οποίους αυτή τη στιγμή επανδρώνονται οι 10, σύμφωνα με τον Προϊστάμενο Παραλιών της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, Σάββα Ιωάννου.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ, στελεχώνονται τρεις πύργοι στις Φοινικούδες, τρεις στην παραλία Μακένζυ, ένας στο Ψαρολίμανο – Καστέλλα, ένας στο Περίπτερο Ορόκλινης, ένας στο Χρυσόψαρο Ορόκλινης και ο πύργος στην παραλία ΚΟΤ στην Πύλα, όπου σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό των προηγούμενων ημερών.

Σε σχέση με το τραγικό περιστατικό στην παραλία ΚΟΤ στην Πύλα, ο κ. Ιωάννου ανέφερε πως σημειώθηκε εκτός των ωρών ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη παραλία καλύπτεται από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα. Το ίδιο ωράριο ισχύει στο Χρυσόψαρο, στο Περίπτερο Ορόκλινης και στο Ψαρολίμανο – Καστέλλα.

Στις Φοινικούδες η ναυαγοσωστική κάλυψη είναι από τις 07:00 το πρωί μέχρι τις 20:00 το βράδυ. Στην παραλία Μακένζυ, ένας ναυαγοσωστικός πύργος λειτουργεί από τις 07:00 το πρωί μέχρι τις 19:00 το απόγευμα, ενώ οι άλλοι δύο από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε πως τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε περισσότερο ενδιαφέρον από άτομα που είχαν τα προσόντα να εργαστούν ως ναυαγοσώστες, με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα στελέχωσης περισσότερων ναυαγοσωστικών πύργων.

Όπως σημείωσε, χρόνο με τον χρόνο φαίνεται να μειώνεται το ενδιαφέρον και, ως εκ τούτου, οι επιλογές για το ποιοι πύργοι θα επανδρωθούν βασίζονται στον αριθμό των λουομένων, που αποτελεί ουσιαστικά το βασικό κριτήριο.

Στην επαρχία Λάρνακας εργοδοτούνται συνολικά 31 άτομα, εκ των οποίων 11 είναι μόνιμοι και 20 έκτακτοι. Οι εγκεκριμένες θέσεις για έκτακτους ναυαγοσώστες ανέρχονται σε 44, ωστόσο κατέστη δυνατό να προσληφθούν μόνο 20 άτομα.

«Τα κονδύλια υπάρχουν, οι εγκεκριμένες θέσεις είναι πολύ περισσότερες, απλά για κάποιο λόγο δεν υπάρχει ενδιαφέρον», ανέφερε ο κ. Ιωάννου.

Πρόσθεσε πως, από όσα γνωρίζει, την επόμενη χρονιά προωθείται αλλαγή στον τρόπο πρόσληψης των ναυαγοσωστών, σημειώνοντας ωστόσο ότι περισσότερες πληροφορίες για το θέμα είναι αρμόδιος να δώσει ο φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών που ασχολείται με τη ναυαγοσωστική κάλυψη Παγκύπρια.

Ο Προϊστάμενος Παραλιών της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας τόνισε πως δεν υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα κονδύλια ή τα μέσα.

«Είναι λυπηρό, τραγικό για όλους μας να ακούμε για τραγικά περιστατικά. Μακάρι να γινόταν το συμβάν σε ώρα που υπήρχε ναυαγοσωστική κάλυψη και είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοι θα έκαναν πολύ καλή δουλειά για να σώσουν τα άτομα αυτά», ανέφερε.

Όπως είπε, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ναυαγοσώστες 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ευτυχές το γεγονός ότι συνάδελφοι στη Λεμεσό έσωσαν χθες ζεύγος Νεπαλέζων που κινδύνευσε, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα κατά την οποία υπήρχαν ναυαγοσώστες.

Καταλήγοντας, ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι και ο κόσμος θα πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικός, καθώς, όπως ανέφερε, η θάλασσα είναι επικίνδυνη.

Πηγή: ΚΥΠΕ