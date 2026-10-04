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Αραδίππου: Επιχείρηση διάσωσης δύο ποδηλατών που εγκλωβίστηκαν σε κανάλι με λάσπη

Αραδίππου: Επιχείρηση διάσωσης δύο ποδηλατών που εγκλωβίστηκαν σε κανάλι με λάσπη

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία – Ο ένας μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου Λάρνακας

Σε επιχείρηση διάσωσης δύο αλλοδαπών ποδηλατών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε κανάλι με λάσπη στην Αραδίππου, ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στην πλατφόρμα Χ, στο σημείο έσπευσαν ομάδα πυροσβεστών και όχημα διάσωσης.

Οι δύο ποδηλάτες απεγκλωβίστηκαν με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης. Ο ένας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου Λάρνακας, ενώ ο δεύτερος είναι καλά στην υγεία του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκλωβίστηκαν στο κανάλι διερευνώνται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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