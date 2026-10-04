62.800 λιγότεροι χρήστες προπληρωμένης - Η ταυτοποίηση των αριθμών έφερε σαρωτικές αλλαγές στην κινητή τηλεφωνία μέσα σε ένα εξάμηνο

Σημαντική υποχώρηση καταγράφει η προπληρωμένη κινητή τηλεφωνία στην Κύπρο, με 62.800 λιγότερους χρήστες μέσα σε ένα εξάμηνο και 87 χιλιάδες μέσα στο χρόνο. Όπως δείχνουν οι στατιστικές, η υποχρεωτική ταυτοποίηση των αριθμών προπληρωμένης, έχει αλλάξει τη σύνθεση της αγοράς και ενισχύει τη στροφή προς τα συμβόλαια. Αυτό καταγράφει το νέο Παρατηρητήριο Αγοράς του Γραφείου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΓΕΡΗΕΤ), σύμφωνα με το οποίο ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει η παρουσία των πακέτων που προσφέρουν απεριόριστα δεδομένα, χρόνο ομιλίας και SMS, τα οποία αντιστοιχούν στο 58% των συνδρομών συμβολαίου.

Τι άλλαξε με την προπληρωμένη

Η διαδικασία ταυτοποίησης στην καρτοκινητή, είχε ολοκληρωθεί μετά από πολλές παρατάσεις τον Δεκέμβριο του 2025 και φαίνεται ότι επηρέασε αισθητά τόσο τον αριθμό των ενεργών χρηστών καρτοκινητής, όσο και την κατανομή των μεριδίων μεταξύ των παρόχων. Συγκεκριμένα:

- Το ποσοστό των συνδρομών συμβολαίου αυξήθηκε κατά 6,7% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, φτάνοντας το 1,3 εκατ. χρήστες, ήτοι 100 χιλ. περισσότεροι απ’ ότι έξη μήνες πριν. Ο αριθμός των συνδρομητών συμβολαίου αυξήθηκε κατά 170 χιλ. μέσα σε ένα χρόνο! Αυτό δείχνει σαφή μετατόπιση της αγοράς από την προπληρωμένη προς τις συνδρομές συμβολαίου, κυρίως λόγω της υποχρεωτικής ταυτοποίησης των αριθμών προπληρωμένης.

- Το μερίδιο της συνδρομητικής έναντι της καρτοκινητής κινήθηκε ανοδικά αγγίζοντας πλέον το 80% στο σύνολο των χρηστών, σε σύγκριση με 73% τον Ιούνιο του 2025.

Το unlimited… κερδίζει

Συνολικά ο αριθμός των χρηστών κινητής τηλεφωνίας (συμβόλαιο και προπληρωμένη), αυξήθηκε κατά 36.350 το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Τα συμβόλαια με unlimited δεδομένα, φωνή και sms αποτελούν το 58% των συνδρομών συμβολαίου, παρουσιάζοντας μείωση -2,99% σε σχέση με το 2ο εξάμηνο του 2025 κάτι που οφείλεται στην αύξηση συμβολαίων machine to macine, δηλαδή συνδέσεων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ συσκευών και μηχανημάτων χωρίς να απαιτείται άμεση ανθρώπινη παρέμβαση. Η ανάπτυξη των M2M αυξάνει έτσι τον συνολικό αριθμό συμβολαίων, χωρίς αυτά να αφορούν κατ’ ανάγκη τις κλασικές συνδρομές κινητής ενός καταναλωτή.

Οι αλλαγές στην προπληρωμένη σε συνδυασμό με την αύξηση των M2M συμβολαίων επηρέασαν τα συνολικά μερίδια αγοράς. Συγκεκριμένα, η Cyta αύξησε το συνολικό μερίδιό της κατά 2,5% - αποδίδεται κυρίως στις συνδρομές machine to machine (Μ2Μ)-, η Cablenet παραμένει σχετικά σταθερή (+0,2%), ενώ οι Epic και Primetel παρουσιάζουν μείωση. Τα μερίδια έχουν ως ακολούθως: Cyta 54,6%, Epic 24,7%, Primetel 9,9% και Cablenet 10,8%.

Άλμα 24% στα data

Παράλληλα με τη μετατόπιση από την προπληρωμένη στα συμβόλαια, μεγάλη αλλαγή καταγράφεται και στην κατανάλωση δεδομένων (data). Ο συνολικός όγκος δεδομένων κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης αυξήθηκε κατά 24% το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025. Μάλιστα, το δεύτερο τρίμηνο του έτους καταγράφηκε ρεκόρ στον όγκο δεδομένων, που άγγιξε τα 91,181 Terra byte (TB). Αξιοσημείωτο είναι πως το αντίστοιχο του δευτέρου τριμήνου του 2022 ήταν πέριξ των 19 χιλ. TB.

Η σημαντική αύξηση συνδέεται κυρίως με τη διάδοση των προγραμμάτων απεριόριστων δεδομένων, τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες mobile data χωρίς τον περιορισμό ενός συγκεκριμένου μηνιαίου ορίου. Η τάση αποτυπώνει ταυτόχρονα και μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο χρήσης του κινητού τηλεφώνου, καθώς οι κινητές συσκευές χρησιμοποιούνται ολοένα περισσότερο για streaming, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεδιασκέψεις και άλλες υπηρεσίες υψηλής κατανάλωσης δεδομένων.