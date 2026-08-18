Στο στόχαστρο της Αστυνομίας η παραβατικότητα: 6 συλλήψεις σε μια νύχτα

Στη σύλληψη έξι προσώπων για διάφορα αδικήματα, προχώρησε το βράδυ της Δευτέρας, στο πλαίσιο των στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων της, η Αστυνομία.

Σύμφωνα με σημερινή αστυνομική ανακοίνωση, έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη έξι προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ αυτών και για παράνομη κατοχή ναρκωτικών, προστίθεται.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 655 οδηγοί και 207 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 53 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 518 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 21 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 87 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 14 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 75 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες, ενώ προέκυψαν και τρεις υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ