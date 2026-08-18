Έτοιμοι για την πρώτη εξόρμηση οι κυνηγοί - Οι οδηγίες για ασφαλές και υπεύθυνο κυνήγι

Έκκληση για αυξημένη προσοχή ενόψει της έναρξης της κυνηγετικής περιόδου για τη φάσσα την ερχόμενη Κυριακή 23 Αυγούστου απευθύνουν το Τμήμα Δασών και η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγιού και Διατήρησης Άγριας Ζωής.

Το Τμήμα Δασών καλεί τους κυνηγούς να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα στις αγροτικές και δασικές περιοχές. Οι καπνιστές καλούνται να σβήνουν πλήρως τα αποτσίγαρά τους και να μην τα απορρίπτουν στο περιβάλλον, ενώ υπενθυμίζεται ότι το άναμμα φωτιάς σε δασικές και αγροτικές περιοχές απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί αδίκημα. Φωτιά επιτρέπεται μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των εκδρομικών χώρων του Τμήματος Δασών και αποκλειστικά για την ετοιμασία φαγητού.

Παράλληλα, το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι η απόρριψη κενών φυσιγγίων στο περιβάλλον απαγορεύεται και καλεί τους κυνηγούς να τα συλλέγουν και να τα απομακρύνουν, συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Από την πλευρά της, η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής τονίζει ότι η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Καλεί τους κυνηγούς πριν από κάθε βολή να είναι βέβαιοι για τον στόχο τους και για το τι βρίσκεται πίσω και γύρω από αυτόν, να τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας και να σέβονται τους συναδέλφους τους, τους ιδιοκτήτες γης και όσους δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και ως προς την αναγνώριση του θηράματος. Κατά τις δύο πρώτες εξορμήσεις, στις 23 και 30 Αυγούστου, απαγορεύεται το κυνήγι του τρυγονιού και του ορτυκιού, το οποίο αρχίζει στις 2 Σεπτεμβρίου. Το κυνήγι του φοινικοπερίστερου αρχίζει στις 23 Αυγούστου.

Υποχρεωτική είναι επίσης η καταγραφή της κάρπωσης μέσω της εφαρμογής Artemis Cy για όλα τα θηράματα, ενώ για το τρυγόνι, το ορτύκι και τον φοινικοπερίστερο η καταγραφή πρέπει να γίνεται άμεσα και ξεχωριστά για κάθε πτηνό.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι κυνηγοί καλούνται να έχουν μαζί τους επαρκές νερό, να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και να μην υπερεκτιμούν τις σωματικές τους δυνατότητες. Αντίστοιχη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται για την ξεκούραση και ενυδάτωση των κυνηγετικών σκύλων.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καλεί τους κυνηγούς να επιλέγουν κυνηγετικό σύλλογο της προτίμησής του κατά τη διαδικασία ανανέωσης της άδειάς τους.

Οι κυνηγοί καλούνται επίσης να μελετούν πριν από κάθε εξόρμηση τις επιτρεπόμενες περιοχές κυνηγίου και να συμβουλεύονται τους σχετικούς χάρτες μέσω της εφαρμογής Artemis Cy.

Τέλος, σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς μέσα ή κοντά σε δασική περιοχή, το κοινό παρακαλείται να ενημερώνει άμεσα το 1407 του Τμήματος Δασών ή το 112.