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«Έδεσε» η υπόθεση της βόμβας στη Λεμεσό: Τρεις συλλήψεις μετά από συντονισμένη επιχείρηση – Υπό 8ήμερη κράτηση οι συλληφθέντες

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από αξιολόγηση μαρτυρίας τεκμηρίων και πληροφοριών εκδόθηκαν από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσου τρία εντάλματα σύλληψης εναντίον τριών προσώπων ηλικίας 28, 22 και 20 ετών.

Τρία πρόσωπα συνελήφθησαν για την υπόθεση Απόπειρας Καταστροφής περιουσίας σε γραφεία εταιρείας που διαπράχθηκε στις 30/9/26.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από αξιολόγηση μαρτυρίας τεκμηρίων και πληροφοριών εκδόθηκαν από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσου τρία εντάλματα σύλληψης εναντίον τριών προσώπων ηλικίας 28, 22 και 20 ετών.

Σημειώνεται ότι, σήμερα κατά τις πρωινές ώρες διενεργήθηκε συντονισμένη επιχείρηση από μέλη του ΤΑΕ και ΟΠΕ Λεμεσου και έγιναν έρευνες στις οικίες των τριών υπόπτων όπου ανεγέρθηκαν και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για σκοπούς εξετάσεων.

Οι τρεις ύποπτοι συνελήφθηκαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και παρουσιάστηκαν αυθημερόν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσου όπου πριν από λίγο μετά από μαραθώνια διαδικασία εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησης για 8 μέρες και για τους τρεις.

Το ΤΑΕ Λεμεσου συνεχίζει εξετάσεις.

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