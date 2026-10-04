Ιωάννου: «Να παραμείνουν ζωντανές και δυναμικές οι ορεινές κοινότητες» – Στο επίκεντρο η στέγαση και η τοπική ανάπτυξη

Η στήριξη των ορεινών κοινοτήτων αποτελεί ευρύτερη πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης, με στόχο να παραμένουν ζωντανές και δυναμικές, να προσελκύουν νέους ανθρώπους, να στηρίζουν την τοπική οικονομία και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σε χαιρετισμό του στην τελετή έναρξης του 2ου Φεστιβάλ Σοκολάτας στις Πλάτρες, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι πρωτοβουλίες όπως το Φεστιβάλ μπορούν να δημιουργήσουν «μια νέα δυναμική για τις τοπικές κοινωνίες» και παρουσίασε τα μέτρα της Κυβέρνησης για τη στήριξη και αναζωογόνηση των ορεινών περιοχών.

Όπως σημείωσε, η πολιτική στήριξης των ορεινών κοινοτήτων δεν περιορίζεται στις υποδομές και στα έργα ανάπτυξης, αλλά αφορά κυρίως «τη δημιουργία των προϋποθέσεων, ώστε οι κοινότητες αυτές να παραμένουν ζωντανές και δυναμικές».

Αναφερόμενος στη στεγαστική πολιτική, είπε ότι τα μέτρα που υλοποιούνται αποσκοπούν στην «αναζωογόνηση των κοινοτήτων μας». Μέσω του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών παρέχεται οικονομική ενίσχυση για την απόκτηση κατοικίας, ενώ αξιοποιείται κρατική γη και παραχωρούνται οικόπεδα σε οικογένειες.

Πρόσθεσε ότι παρέχεται επίσης η δυνατότητα ανέγερσης επιπρόσθετου ορόφου ή επέκτασης υφιστάμενης κατοικίας. «Τους δίνεται, έτσι, η δυνατότητα να παραμείνουν στον τόπο καταγωγής τους, να δημιουργήσουν το μέλλον τους και, παράλληλα, να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των κοινοτήτων τους», ανέφερε.

Ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ακόμη ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά την τελευταία του συνεδρία, την αναθεώρηση του επιδόματος για τη στήριξη των κατοίκων ορεινών περιοχών για το 2026.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε αύξηση κατά €50 ανά νοικοκυριό, σε όλες τις κατηγορίες υψόμετρου, καθώς και αύξηση κατά €35 ανά άτομο.

«Με την απόφαση αυτή, αλλά και την ευρύτερη στρατηγική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση για τις ορεινές περιοχές και την ύπαιθρο, ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη φυσική τους ομορφιά και τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά τους με πολιτικές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, στηρίζουν την τοπική οικονομία και ενδυναμώνουν την αναπτυξιακή τους προοπτική», είπε.

Αναφερόμενος στις Πλάτρες, ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι η κοινότητα κατέχει «μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ορεινού τουρισμού της Κύπρου». Όπως είπε, από τις αρχές του 20ού αιώνα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ορεινούς προορισμούς του νησιού, χάρη στο φυσικό περιβάλλον, το κλίμα και τη φιλοξενία των κατοίκων.

Για το Φεστιβάλ Σοκολάτας ανέφερε ότι, μέσα σε μόλις δύο χρόνια, φαίνεται να αποκτά «τη δική του ξεχωριστή θέση στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής». Εξέφρασε, παράλληλα, τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται, αποτελώντας έναν ακόμη λόγο «για να επισκεπτόμαστε τις Πλάτρες και το Τρόοδος».

Πηγή: ΚΥΠΕ