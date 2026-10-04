Θλίψη στη Λάρνακα για τον ξαφνικό θάνατο του Χριστάκη Τζοβάνη

Θλίψη σκόρπισε στη Λάρνακα η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Χριστάκη Τζοβάνη, ενός ανθρώπου ιδιαίτερα γνωστού στην πόλη, μεταξύ άλλων και μέσα από τη δραστηριοποίησή του στη σχολή καταδύσεων.

Ο Χριστάκης «έφυγε» από τη ζωή την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, σε ηλικία που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν προμήνυε ένα τόσο ξαφνικό τέλος. Τις προηγούμενες ημέρες ένιωθε αδιαθεσία και είχε εξεταστεί από γιατρούς, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι που να προκαλεί ανησυχία. Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται.

Ανάμεσα σε όσους τον αποχαιρέτησαν δημόσια ήταν και η δημοτική σύμβουλος Λάρνακας Άννα Οκκά, η οποία με μια συγκινητική ανάρτηση αναφέρθηκε στον συμμαθητή και φίλο της.

«Καλές θάλασσες Καπετάνιε μας, Χριστάκη Τζιοβάνη μου, συμμαθητή και φίλε μου καλέ», έγραψε, προσθέτοντας πως θα κρατήσει για πάντα μέσα της τη φωνή του να την αποκαλεί «συμπεθερά μου».

«Να ταξιδεύεις ήρεμα και γαλήνια, όπως η θάλασσα που τόσο αγάπησες», ανέφερε στο συγκινητικό της μήνυμα.