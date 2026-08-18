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Σε πλήρη ετοιμότητα η Πολιτική Άμυνα για τις πυρκαγιές - Συνεχείς περιπολίες σε όλες τις επαρχίες και drones στον αέρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η Πολιτική Άμυνα για ενδεχόμενη συνδρομή στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, με καθημερινές και συνεχείς περιπολίες σε όλες τις επαρχίες. Παράλληλα, η ομάδα drones της Δύναμης συμμετέχει στις εναέριες περιπολίες του Τμήματος Δασών, ενώ παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες

Σε πλήρη ετοιμότητα, σε περίπτωση που χρειαστεί να συνδράμει στην προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιών, βρίσκεται η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ερωτηθείς σχετικά, ο εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Παναγιώτης Λιασίδης.

Όπως είπε, η Δύναμη έχει περιπολίες σε όλες τις Επαρχίες, οι οποίες είναι καθημερινές και συνεχείς, ενώ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον Γενικό Συντονιστή Μεγάλων Πυρκαγιών, Αρχιπύραρχο Νίκο Λογγίνο, και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την δράση της Πολιτικής Άμυνας το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Λιασίδης είπε ότι στην πυρκαγιά, που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου, 15 Αυγούστου, στην κοινότητα Λυσού της επαρχίας Πάφου, η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας είχε περίπολο στην περιοχή, η οποία μετέβη στο χώρο, ειδοποιήθηκε το Τμήμα Έρευνας και Διάσωσης Πάφου και στην περιοχή μετέβη, επίσης, ένα μέλος από τη Λεμεσό.

Στην πυρκαγιά στη Λυσό, σημείωσε, η Πολιτική Άμυνα συνέδραμε με σύνολο 5 οχήματα και 10 μέλη, ενώ στο χώρο βρισκόταν και ο αναπληρωτής Διοικητής της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας, Συνταγματάρχης (ΠΖ) Θεόδωρος Λεμονιάτης.

Όσον αφορά στην πυρκαγιά στο Πισσούρι, την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο κ. Λιασίδης είπε ότι η Πολιτική Άμυνα κινητοποίησε 7 μονάδες με σύνολο 20 μέλη της μαζί με την Ομάδα του Φοινιού που εδρεύει στο χωριό Φοινί.

Ανέφερε, επίσης, ότι ο αναπληρωτής Διοικητής της Δύναμης ήταν στο Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στη Λευκωσία.

Σημείωσε, επιπρόσθετα, ότι στην πυρκαγιά στο Πισσούρι εκκενώθηκαν προληπτικά 10 σπίτια και τα μέλη της Πολιτικής Άμυνας βοήθησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία για ασφάλιση της περιοχής.

Σε ότι αφορά άλλες δράσεις, ο κ. Λιασίδης είπε ότι η ομάδα Drones της Δύναμης βοηθά στις εναέριες περιπολίες μαζί με το Τμήμα Δασών.

Επεσήμανε ότι η Πολιτική Άμυνα έχει περιπολίες σε όλες τις επαρχίες, οι οποίες είναι καθημερινές και συνεχείς.

«Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον Γενικό Συντονιστή Μεγάλων Πυρκαγιών, Αρχιπύραρχο Νίκο Λογγίνο, και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Παρακολουθούμε τις προβλέψεις της Μετεωρολογίας και γενικά είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα αν χρειαστεί οτιδήποτε», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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