Καιρός: Μας αποχαιρετούν σήμερα οι καταιγίδες – Από αύριο επιστρέφουμε στα 40άρια

Τελευταία ημέρας αστάθειας των καιρικών συνθηκών η σημερινή και από αύριο Πέμπτη, ο καιρός θα είναι αίθριος, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, που το Σαββατοκύριακο θα φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ανδρέας Χρυσάνθου.

Υπενθύμισε την κίτρινη προειδοποίηση που εκδόθηκε για σήμερα και τίθεται σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα για μεμονωμένες καταιγίδες που θα επηρεάσουν περιοχές στα ορεινά και το εσωτερικό. Δεν αποκλείονται είπε, υψηλές εντάσεις όπως είχαμε χθες και προχθές με μικρή πιθανότητα για χαλάζι. «Κύριο χαρακτηριστικό όμως των θερινών καταιγίδων είναι οι υψηλές εντάσεις βροχής και η αυξημένη τοπικότητα».

Από την καταμέτρηση του αρμόδιου τομέα κλιματολογίας του Τμήματος Μετεωρολογίας, ανέφερε ο κ. Χρυσάνθου, προκύπτει ότι έχουμε πάρει τοπικά υψηλά ποσοστά βροχής ειδικά στις ορεινές περιοχές και «έχουμε διπλάσια ποσότητα βροχής σε σχέση με αυτό που στατιστικά δικαιούμαστε για μήνα Αύγουστο».

Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι πολύ ψηλά ποσοστά βροχής κατέγραψε ο σταθμός του Προδρόμου στα ορεινά, όπως και ο Σαϊτάς, ο Λυθροδόντας, το Γεφύρι της Παναγιάς στην Πάφο και ο Κόρνος. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι τρεις σταθμοί: Κόρνου, Λυθροδόντα, Γεφύρι Παναγιάς ξεπέρασαν το 1000% ως μέση βροχή που αντιστοιχούσε σε μήνα Αύγουστο.

Αλλαγή σκηνικού αύριο

Από αύριο Πέμπτη, είπε ο κ. Χρυσάνθου, το σκηνικό αλλάζει, ο καιρός θα είναι αίθριος κυρίως, με τοπικές νεφώσεις και άνοδο της θερμοκρασίας. Αύριο η θερμοκρασία θα είναι μέσο όρο κατά 3 βαθμούς πάνω σε σχέση με σήμερα, ενώ περαιτέρω άνοδος αναμένεται την Παρασκευή και ενδεχομένως Παρασκευή Σάββατο και Κυριακή να κυμαινόμαστε ξανά γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό.

«Η τελευταία μέρα της αστάθειας είναι σήμερα. Από αύριο ένα πολύ διαφορετικό σκηνικό με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει», σημείωσε τέλος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ολόκληρη η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ενώ η ασταθής αέρια μάζα που επηρεάζει το νησί, υποχωρεί από αύριο.

Το απόγευμα, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές του εσωτερικού και αργότερα πιθανόν και στα ανατολικά, αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος με παροδικές τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα νοτιοδυτικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, το Σάββατο αλλά και την Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και μέχρι την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει έτσι σε επίπεδα πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή.