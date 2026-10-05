ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η ισραηλινή Μακάμπι φέρνει την EuroLeague στην Κύπρο - Άναψε πράσινο φως η Αστυνομία

Θετικά απάντησε η Αστυνομία στο ενδεχόμενο η Μακάμπι Τελ Αβίβ να χρησιμοποιήσει την Κύπρο ως έδρα για τους αγώνες της στη EuroLeague, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του politis.com.cy. Η Αστυνομία ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των δεδομένων που είχε ενώπιόν της και άναψε το πράσινο φως από πλευράς ασφάλειας για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων της ισραηλινής ομάδας στην Κύπρο.

Η εξέλιξη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα για να προχωρήσει η μεταφορά της έδρας της Μακάμπι, καθώς το προηγούμενο διάστημα εξετάζονταν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των αγώνων, τον διαχωρισμό των κερκίδων, τη διαχείριση των φιλάθλων και γενικότερα τα μέτρα που θα απαιτούνται κατά τη διάρκεια της παρουσίας της ομάδας στο νησί. Αυτό που παραμένει μέχρι στιγμής ανοικτό είναι το καθεστώς υπό το οποίο θα διεξάγονται οι αναμετρήσεις και ειδικότερα κατά πόσο θα επιτρέπεται η παρουσία φιλάθλων στις κερκίδες.

Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για αγώνες της EuroLeague και όχι για μεμονωμένη διοργάνωση. Σε περίπτωση οριστικής μεταφοράς της έδρας της Μακάμπι, στην Κύπρο θα διεξαχθεί σειρά αγώνων με ορισμένες από τις μεγαλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το προηγούμενο διάστημα η Μακάμπι χρησιμοποιούσε το Βελιγράδι ως εναλλακτική έδρα για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, μετά τις εξελίξεις στο Ισραήλ, με την ασφάλεια και την παρουσία φιλάθλων να αποτελούν βασικά ζητήματα στη διοργάνωση των αγώνων.

Στο προσκήνιο το «Σπύρος Κυπριανού»

Για τη φιλοξενία των αγώνων στην Κύπρο στο προσκήνιο βρίσκεται το Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, το οποίο αναβαθμίστηκε για τις ανάγκες του EuroBasket 2025. Η θετική απάντηση της Αστυνομίας ανοίγει πλέον τον δρόμο για τα επόμενα βήματα, με τις τελικές διευθετήσεις να αφορούν τόσο τη EuroLeague όσο και τη Μακάμπι. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον «Φιλελεύθερο», η EuroLeague αναμένεται να εξετάσει το θέμα, με την 22α Οκτωβρίου να προβάλλει ως πιθανή ημερομηνία για τον πρώτο αγώνα της Μακάμπι στην Κύπρο.

Με βάση το πρόγραμμα της διοργάνωσης, η ισραηλινή ομάδα είναι προγραμματισμένο να υποδεχθεί στις 22 Οκτωβρίου τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στις 29 Οκτωβρίου ακολουθεί ακόμη μία εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Παρί. Σε περίπτωση που οι διαδικασίες ολοκληρωθούν εγκαίρως, η αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα μπορούσε να αποτελέσει την πρώτη της Μακάμπι με έδρα την Κύπρο.

Αγώνες που απαιτούν αυξημένα μέτρα

Η θετική θέση της Αστυνομίας δεν σημαίνει ότι όλοι οι αγώνες θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Το πρόγραμμα της Μακάμπι περιλαμβάνει αναμετρήσεις διαφορετικού βαθμού επικινδυνότητας, για τις οποίες θα απαιτείται ανάλογος επιχειρησιακός σχεδιασμός. Ιδιαίτερη προσοχή αναμένεται να δοθεί σε συγκεκριμένα παιχνίδια, μεταξύ άλλων και στις αναμετρήσεις με τουρκικές ομάδες, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που ενδέχεται να προκύψουν σε επίπεδο ασφάλειας. Το μεγάλο ερώτημα που απομένει να απαντηθεί αφορά πλέον τις κερκίδες. Δηλαδή, εάν οι αγώνες της Μακάμπι στην Κύπρο θα διεξάγονται με την παρουσία φιλάθλων και, εφόσον αυτό επιτραπεί, ποια μέτρα και ποιοι περιορισμοί θα ισχύουν.

Το αίτημα της Μακάμπι

Η ισραηλινή ομάδα είχε θέσει το ζήτημα της μεταφοράς των εντός έδρας αγώνων της στην Κύπρο κατά την παρουσία της στο νησί για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Στο περιθώριο του τουρνουά είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον πρόεδρο της Μακάμπι Σιμόν Μιζράχι, κατά την οποία τέθηκε προφορικά το αίτημα.

Ακολούθησε επίσημο αίτημα της Μακάμπι προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου η Κύπρος να χρησιμοποιηθεί ως έδρα για τις εντός έδρας υποχρεώσεις της ομάδας στη EuroLeague. Με τη θετική απάντηση της Αστυνομίας, ένα από τα βασικά ζητήματα που βρίσκονταν ενώπιον της κυπριακής πλευράς έχει πλέον ξεκαθαρίσει. Αυτό που απομένει είναι να κλείσουν οι υπόλοιπες εκκρεμότητες και να ξεκαθαρίσει το καθεστώς παρουσίας φιλάθλων, πριν η Μακάμπι μεταφέρει και επίσημα την ευρωπαϊκή της έδρα στην Κύπρο.