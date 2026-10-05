Πάρκο Αθαλάσσας: Θετική στη γρίπη των πτηνών και η δεύτερη χήνα - Ολοκληρώνεται κανονικά αύριο η περίοδος αποφυγής των επισκέψεων

Θετική στη γρίπη των πτηνών H5N1 βρέθηκε, μετά από εξετάσεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, και η δεύτερη χήνα, που βρέθηκε, όπως και η πρώτη, νεκρή στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας. Πρόκειται για το ίδιο, υψηλής παθογένειας, στέλεχος της γρίπης των πτηνών.

Η εξακρίβωση έγινε αργά το απόγευμα της Παρασκευής, όπως ανέφέραν στον «Π» οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Ωστόσο με αυτήν την εξέλιξη δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνουν ή θα συνεχίσουν να λαμβάνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι αύριο Τρίτη ολοκληρώνεται κανονικά η χρονική περίοδος που δώσανε στο κοινό, για να αποφεύγει της επισκέψεις στο Εθνικό Δασικό Πάρκο. Οι δύο εβδομάδες κρίνονται επαρκές χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση του κύκλου μετάδοσης του ιού.

Στο μεταξύ, ανατέθηκε, ανέφεραν, στο Τμήμα Δασών, επειδή είναι υπό την ευθύνη του το Δασικό Πάρκο, το έργο εντοπισμού των υπόλοιπων ήμερων χηνών, καθώς τα δύο νεκρά πουλιά ήταν μέρος μίας ομάδας 10-15 πτηνών. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένες αγνοούνται, οδηγώντας σε σενάρια θανάτου ή φαγώματός τους από άλλα είδη. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανέφεραν ότι δεν έχουν ακόμα ενημέρωση από το Τμήμα Δασών σε σχέση με τον εντοπισμό αυτών των πτηνών.

Πολίτες ανέφεραν και άλλα περιστατικά

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τον θόρυβο που προκάλεσε ο εντοπισμός του πρώτου κρούσματος της γρίπης των πτηνών, πολίτες επικοινώνησαν με ορισμένα επαρχιακά γραφεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ζητώντας βοήθεια σε σχέση με οικόσιτα πτηνά, όπως πάπιες ή χήνες. Ωστόσο οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν κατέγραψαν κάτι που να παραπέμπει στη γρίπη των πτηνών.