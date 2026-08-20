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Επαρχία Αμμοχώστου: Σύλληψη 26χρονου μετά τον εντοπισμό μισού κιλού κοκαΐνης στο διαμέρισμά του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κατά τη διάρκεια της έρευνας, που διενεργήθηκε στην παρουσία του υποδιευθυντή του συγκροτήματος διαμερισμάτων, εντοπίστηκε ένα νάιλον σακούλι το οποίο περιείχε κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 500 γραμμαρίων. Εντοπίστηκε επίσης, πάνω στο κρεβάτι, σκορπισμένη κοκαΐνη συνολικού βάρους 5 γραμμαρίων.

Στο πλαίσιο των δράσεων της ΥΚΑΝ για εντοπισμό και σύλληψη προσώπων που ασχολούνται με την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, διενεργήθηκε στις 14/08/2026, έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος, σε διαμέρισμα 26χρονου στην επαρχία Αμμοχώστου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, που διενεργήθηκε στην παρουσία του υποδιευθυντή του συγκροτήματος διαμερισμάτων, εντοπίστηκε ένα νάιλον σακούλι το οποίο περιείχε κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 500 γραμμαρίων. Εντοπίστηκε επίσης, πάνω στο κρεβάτι, σκορπισμένη κοκαΐνη συνολικού βάρους 5 γραμμαρίων.

Για την υπόθεση, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 26χρονου ένοικου του διαμερίσματος, ο οποίος συνελήφθη χθες και τέθηκε υπό κράτηση.  Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

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