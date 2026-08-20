Πολυεθνική ναυτική άσκηση νότια της Λεμεσού με συμμετοχή Κύπρου, Ελλάδας, ΗΠΑ, Ιταλίας και Γερμανίας (φωτο - βίντεο)

Με τη συμμετοχή ναυτικών μονάδων πέντε χωρών, Κύπρου, Ελλάδας, Γερμανίας, Ιταλίας και ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026 στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λεμεσού, η πολυεθνική άσκηση μικρής κλίμακας «CYPRUS ARROW», παρουσία της ιεραρχίας της Εθνικής Φρουράς. Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε και κοινή άσκηση ναυτικής συνεργασίας (PASSEX) μεταξύ Ιταλίας και Κάπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΦ, στην πολυεθνική άσκηση συμμετείχαν το Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΑΘ) «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, η ελληνική φρεγάτα «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ», το αμερικανικό αντιτορπιλικό «PAUL IGNATIUS», η ιταλική φρεγάτα «CARABINIERE» και η γερμανική φρεγάτα «BADEN-WÜRTTEMBERG».

Οπως αναφέρεται, διεξήχθησαν τακτικές κινήσεις, προχωρητικοί ελιγμοί, τεχνικά γυμνάσια και ασκήσεις επικοινωνιών, ενώ δοκιμάστηκαν οι διαδικασίες συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των συμμετεχουσών ναυτικών μονάδων σε πολυεθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, την περασμένη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λεμεσού, κοινή άσκηση ναυτικής συνεργασίας (PASSEX), μεταξύ της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς και του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας, την οποία παρακολούθησε και πάλι η ιεραρχία της Εθνικής Φρουράς εν πλω.

Στην άσκηση συμμετείχαν το Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΑΘ) «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» και η ιταλική φρεγάτα«CARABINIERE» με το οργανικό της ελικόπτερο τύπου ΕΗ-101, ενώ κατά τη διάρκειά της διεξήχθησαν γυμνάσια επικοινωνιών, διαδικασίες αναγνώρισης και ελέγχου ταυτότητας ύποπτου πλοίου, καθώς και γυμνάσιο συναινετικής νηοψίας, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκαν αμοιβαίες επιβιβάσεις αγημάτων και εκτελέστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου.

Πηγή: ΚΥΠΕ