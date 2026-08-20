Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας απέτρεψε την τελευταία στιγμή σύγκρουση τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους με επιβατική πτήση

Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των πτήσεων στον κυπριακό εναέριο χώρο εκφράζει η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΑΣΕΕΚ), καταγγέλλοντας τη σχεδόν συνεχή παρουσία μη εξουσιοδοτημένων αεροσκαφών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας σε κρίσιμες αεροπορικές διαδρομές.

Σε διαδοχικές αναρτήσεις της στην πλατφόρμα Χ το βράδυ της Τετάρτης, 19 Αυγούστου, η ΠΑΣΕΕΚ αναφέρει ότι, πέραν της σημαντικά αυξημένης εναέριας κυκλοφορίας, οι ελεγκτές στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας (Nicosia ACC), καθώς και στις Μονάδες Προσέγγισης Λάρνακας και Πάφου, βρίσκονται αντιμέτωποι και με τη δραστηριότητα τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών και UAV.

Σύμφωνα με τη Συντεχνία, τα συγκεκριμένα αεροσκάφη επιχειρούν «σχεδόν συνεχώς» κατά μήκος κρίσιμων αεροδιαδρόμων, ακόμη και κοντά στα δύο διεθνή αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω το έργο των ελεγκτών για την ασφαλή διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Το περιστατικό με το TUAF770

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε περιστατικό με αεροσκάφος που έφερε τον κωδικό TUAF770. Όπως καταγγέλλει η ΠΑΣΕΕΚ, το αεροσκάφος δεν ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες κλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Λευκωσίας και, παράλληλα, παρέκκλινε από τη διαδρομή που προέβλεπε το σχέδιο πτήσης του.

Στη συνέχεια άρχισε να ανεβαίνει προς το επίπεδο πτήσης FL360, δηλαδή περίπου στα 36.000 πόδια.

Την ίδια ώρα, η πτήση TOM56T, με αεροσκάφος τύπου Boeing 737-800, βρισκόταν σε κάθοδο προς το FL350, περίπου στα 35.000 πόδια.

Σύμφωνα πάντα με την ΠΑΣΕΕΚ, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αντιλήφθηκαν έγκαιρα ότι οι πορείες των δύο αεροσκαφών δημιουργούσαν επικίνδυνη κατάσταση και έδωσαν εντολή να σταματήσει η κάθοδος του Boeing.

«Η επαγρύπνηση των ελεγκτών εντόπισε τη σύγκρουση των πορειών και σταμάτησε την κάθοδο του B738 ακριβώς εγκαίρως», ανέφερε η Συντεχνία, αποδίδοντας στην Τουρκία «πλήρη αδιαφορία για την ασφάλεια των επιβατών».

Η ΠΑΣΕΕΚ δεν αντιμετωπίζει, πάντως, το περιστατικό ως μεμονωμένο. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία υφίσταται εδώ και δεκαετίες.

«Αυτό συμβαίνει 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, εδώ και δεκαετίες», αναφέρει χαρακτηριστικά η Συντεχνία, προσθέτοντας ότι το πρόβλημα επιδεινώνεται από την άρνηση της Άγκυρας να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου Λευκωσίας.