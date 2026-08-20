Δεύτερη σύλληψη για υπόθεση ληστείας και επίθεσης στην Πάφο σε διανομείς

Σε δεύτερη σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, που διαπράχθηκε στις 18 Αυγούστου 2026 στην επαρχία Πάφου σε βάρος διανομέων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία , μέλη του ΤΑΕ Πάφου συνέλαβαν δυνάμει δικαστικού εντάλματος έναν 22χρονο, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των αστυνομικών ανακρίσεων.

Ο 22χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου θα ζητηθεί η έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί προηγουμένως 35χρονος. Ο 35χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.